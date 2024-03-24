WSJ: Apple in gesprek met Baidu om AI-integratie in Chinese iPhones

Apple voert gesprekken met het Chinese techbedrijf Baidu om diens AI-tool Ernie in Chinese iPhones te integreren. Dat schrijft The Wall Street Journal. De strenge Chinese AI-wetgeving zou Apple tot deze gesprekken hebben genoodzaakt.

The New York Times heeft enkele bronnen kunnen spreken die het nieuws bevestigen. Het is echter niet duidelijk of Apple alle functies van Ernie wil integreren of dat het Amerikaanse bedrijf sommige AI-functies zelf wil bouwen. Ernie is een AI-bot van Baidu die in 2023 is geïntroduceerd. De AI-bot kan helpen bij schrijven van teksten, bij het oplossen van wiskundige puzzels en de tool kan ook afbeeldingen genereren.

De redactie van The Register vermoedt dat Apple in China met een lokale partner moet samenwerken omdat het Aziatische land sinds vorig jaar strengere AI-wetgeving heeft. Chinese AI-tools zoals Ernie moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde normen en mogen het gezag van de staat ook niet ondermijnen.

Apple kwam eerder ook al in het nieuws omdat het bedrijf in gesprek zou zijn met Google over de integratie van Gemini-AI in iOS 18. Bloomberg schreef toen dat Apple Gemini zou willen gebruiken om onder meer afbeeldingen en teksten te genereren met tekstprompts.