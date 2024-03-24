WSJ: Apple in gesprek met Baidu om AI-integratie in Chinese iPhones

Apple voert gesprekken met het Chinese techbedrijf Baidu om diens AI-tool Ernie in Chinese iPhones te integreren. Dat schrijft The Wall Street Journal. De strenge Chinese AI-wetgeving zou Apple tot deze gesprekken hebben genoodzaakt.

The New York Times heeft enkele bronnen kunnen spreken die het nieuws bevestigen. Het is echter niet duidelijk of Apple alle functies van Ernie wil integreren of dat het Amerikaanse bedrijf sommige AI-functies zelf wil bouwen. Ernie is een AI-bot van Baidu die in 2023 is geïntroduceerd. De AI-bot kan helpen bij schrijven van teksten, bij het oplossen van wiskundige puzzels en de tool kan ook afbeeldingen genereren.

De redactie van The Register vermoedt dat Apple in China met een lokale partner moet samenwerken omdat het Aziatische land sinds vorig jaar strengere AI-wetgeving heeft. Chinese AI-tools zoals Ernie moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde normen en mogen het gezag van de staat ook niet ondermijnen.

Apple kwam eerder ook al in het nieuws omdat het bedrijf in gesprek zou zijn met Google over de integratie van Gemini-AI in iOS 18. Bloomberg schreef toen dat Apple Gemini zou willen gebruiken om onder meer afbeeldingen en teksten te genereren met tekstprompts.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-03-2024 12:26 53

24-03-2024 • 12:26

53

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Reacties (53)

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JvdHoudt 24 maart 2024 12:49
Een vraag voor de Apple kenners; levert Apple verschillende roms voor Europa, Amerika, China, etc., of zetten ze functies uit voor bepaalde delen van de wereld?
Dit is nieuws waar je als iPhone eigenaar toch niet blij van kunt worden. Eerst de aankondiging van Google Ai, nu Baidu.
n4m3l355
@JvdHoudt24 maart 2024 13:20
Apple heeft niet alleen verschillende roms, maar ook verschillende hardware. Zo is de encryptie van apple in China een heel stuk zwakker, wordt data in chinese servers opgeslagen en kan men enkel gebruik maken van apps in de Chinese app store (als je die lokaal hebt gezet). Het is niet geheel duidelijk maar de kans is groot dat er nog meer moedwillige zwakheden in chinese iPhones zit dan wat publiekelijk bekend is gezien dat gebruikers worden opgepakt met data die eigenlijk niet beschikbaar is voor derde.
Donstil
@n4m3l35524 maart 2024 14:50
Apple heeft niet alleen verschillende roms, maar ook verschillende hardware.
Apple heeft juist geen verschillende Roms per toestel. Er is 1 IPSW (Rom) en daar zit alles in. Functies worden in of uitgeschakeld aan de hand van het model.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 05:52]

lenwar
@Donstil24 maart 2024 19:19
Ter aanvulling: Functies worden ook per land geregeld. Als je een Japans toestel koopt, kun je het sluitergeluid van de camera niet uitzetten. (Is verplicht in Japan). Als je dus in Nederland een refurbished toestel koopt dat toevallig uit Japan komt (wat een kennis van mij heeft), kun je dus het geluid niet uitzetten.

Nou weiger ik persoonlijk te geloven dat het niet uit kunnen zetten hardwarematig wordt geforceerd. Zeer waarschijnlijk is de hardware zo geconfigureerd dat het ‘Land van herkomst’ in een chip zit (of een serienummerreeks dat aan een land is gekoppeld of zo), waardoor de ROM het sluitergeluid dus altijd laat horen.
Donstil
@lenwar24 maart 2024 19:58
Ter aanvulling: Functies worden ook per land geregeld. Als je een Japans toestel koopt, kun je het sluitergeluid van de camera niet uitzetten. (Is verplicht in Japan). Als je dus in Nederland een refurbished toestel koopt dat toevallig uit Japan komt (wat een kennis van mij heeft), kun je dus het geluid niet uitzetten.

Nou weiger ik persoonlijk te geloven dat het niet uit kunnen zetten hardwarematig wordt geforceerd. Zeer waarschijnlijk is de hardware zo geconfigureerd dat het ‘Land van herkomst’ in een chip zit (of een serienummerreeks dat aan een land is gekoppeld of zo), waardoor de ROM het sluitergeluid dus altijd laat horen.
Japan heeft een ander model nummer inderdaad. Dat is ook wat ik bedoelde, zelfde rom ander model.
jerisson @lenwar24 maart 2024 22:48
Ter aanvulling: Functies worden ook per land geregeld. Als je een Japans toestel koopt, kun je het sluitergeluid van de camera niet uitzetten. (Is verplicht in Japan). Als je dus in Nederland een refurbished toestel koopt dat toevallig uit Japan komt (wat een kennis van mij heeft), kun je dus het geluid niet uitzetten.
Interessant hoe de aanpak verschilt per fabrikant of OS. Bij mijn Samsung met Android, gekocht in België, werd dit sluitergeluid in 2017 geforceerd door de Japanse SIM-kaart die in het toestel stak. Pas toen ik terug overschakelde naar mijn Belgische SIM-kaart werd het sluitergeluid terug uitgezet als het toestel in de stille stand of trilstand stond.

Ik vraag me wel af of dit misschien een aanvullende "bescherming" is voor toestellen van het buitenland en dat dit misschien al standaard afgedwongen wordt voor toestellen bedoeld voor de Japanse markt (zoals bij Apple).
lenwar
@jerisson24 maart 2024 22:56
Geen idee eigenlijk.
Het ligt er denk ik onder aan de streep aan hoe het in de wet is opgenomen. Gaat het om camera’s die in Japan verkocht worden (dus alles wat op de Japanse markt is geënt, danwel daar verkocht wordt), of dat het echt gaat om iedere camera. Dat is effectief dan lastig voor toeristen.

Stel dat het niet uit mag kunnen staan (waar het volgens mij op neer komt)
Stel dat je met je compactcameraatje het land in gaat, en je kunt het geluid uit zetten, dan zou je in overtreding zijn.
Als het alleen niet uit mag staan, dan moet je het geluid dus met de hand aanzetten als je het zelf graag uit hebt staan (zoals ik).

Hetgeen dat jij beschrijft. Hoe dat dan werken met Dual-SIM? Indien er een Japanse SIM actief is, dat hij het dan uit zet? Of zou hij iets met de ‘actieve SIM’ doen of zo? In elk geval interessant…
hbt68 @JvdHoudt24 maart 2024 12:52
https://www.theiphonewiki.com/wiki/Model_Regions
tweakuwe @JvdHoudt24 maart 2024 14:19
Ik heb mijn iPhone gekocht toen ik in Japan woonde nog, en die draait nu prima in Nederland. Er zijn een aantal kleine zaken op firmware niveau die echt regio gebonden zijn aan het apparaat (zo kan ik het shutter geluid van de camera niet uit zetten bij foto's maken, een vereiste van de Japanse wet), maar het meeste gaat via een ROM die geloof ik erg universeel is. Bepaalde functies die ik eerst wel had zijn er nu bijv. uit doordat ik de regio wijzigde. De code om het te herinstalleren staat wel ergens in de ROM, die is denk ik universeel, maar bepaalde modulaire zaken installeert of deïnstalleert het OS als je de regio veranderd (of bijv. de taal of toetsenbord, het is vrij modulair).

De Google AI en Baidu AI zullen niet op de iPhone zelf draaien en ook niet meegeïnstalleerd worden. Er zijn twee opties om die integratie te regelen. Of Apple runt het via de app store, dat je de Baidu integratie via een losse app draait, en die zal dan waarschijnlijk alleen te downloaden zijn als je app store account op de regio China ingesteld staat (dat staat los van de regio instellingen van het OS weer en is account gebonden). Of er staat ergens intern op elke ROM een install package om de integratie functies te installeren zodra je de regio van het apparaat zelf instelt op China, en die wordt dan automatisch gedeïnstalleert als je de regio weer veranderd van China af (eventueel wordt dit dan ook een opt-in, dat je nog een bepaalde instelling aan moet zetten nadat je de regio hebt veranderd). Een derde optie is dat ze een systeem gaan gebruiken die net zo werkt als dat je nu extra toetsenbord varianten kan installeren, of dat ze deze AI functionaliteit in het toetsenbord systeem zelf gaan verwerken helemaal (spellingscontrole zit daar nu al in, wat ook AI is).
Donstil
@JvdHoudt24 maart 2024 14:42
Een vraag voor de Apple kenners; levert Apple verschillende roms voor Europa, Amerika, China, etc., of zetten ze functies uit voor bepaalde delen van de wereld?
Dit is nieuws waar je als iPhone eigenaar toch niet blij van kunt worden. Eerst de aankondiging van Google Ai, nu Baidu.
Nee, althans er zijn verschillende modellen zoals eerder al beantwoord maar de rom (ipsw bij iPhones) is voor alle toestellen gelijk.

Ze zetten dus bepaalde functies aan of uit voor bepaalde modellen.
banggun @JvdHoudt25 maart 2024 09:42
Is niet een geheel nieuw fenomeen. Zo is het al lange tijd zo dat FaceTime uitstaat op toestellen in de UAE:

https://support.apple.com...s%20country%20or%20region.

Overigens is zijn dit geen heel harde restricties. Naar mijn weten kon je dit veelal oplossen door gewoon je regio instellingen op de telefoon aan te passen. Zelfde is geloof ik ook lang zo geweest met de nieuws app die in Nederland niet beschikbaar was en wel in Amerika werkte. Die kon je op dezelfde manier activeren.

Jammer wel dat Apple nog een van de laatste bedrijven is die zich op bepaalde punten druk lijkt te maken om privacy en zich in Amerika hier tegen verzet maar waar het om China gaat totaal geen weerstand geeft. Ook jammer dat op AI gebied Apple kennelijk geen interesses heeft hier zelf in te gaan ontwikkelen en ook gesprekken had met Google ook dit lijkt me geen best teken waar het gaat om de privacy

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]

n4m3l355
24 maart 2024 12:37
Ernie is binnen China een laughing stock, het presteert niet ondermaats maar ronduit slecht. Ik snap dat Apple weinig keus heeft maar het is tegelijkertijd wel typerend dat Apple ervoor kiest om met een lokale artij als Baidu in zee te gaan en daarmee lokale gebruikers potentieel een echt slechte ervaring te geven in plaats dat ze zelf een alternatief opzetten. Immers veel slechter dan Ernie is echt niet mogelijk.

Tegelijkertijd gezien dat de overheid nagenoeg alle data in wilt zien is het niet geheel toevallig dat men juist voor een lokale partij gaat, zo houdt de overheid een dikke vinger in de pap en gaat een stukje omzet naar een lokale partij.

Als koper van een dure iPhone/iPad zou ik hier niet blij mee zijn maar uiteindelijk wat weet de lokale gebruikers cq welke keus heeft die.
raro007 @n4m3l35524 maart 2024 13:07
Zoals jij zegt Apple heeft geen keuze.
Google word in China sinds mens heugenis geblokkeerd(veel Amerikaanse diensten ook trouwens) en is er dus geen ander optie.
Donstil
@raro00724 maart 2024 14:45
Zoals jij zegt Apple heeft geen keuze.
Google word in China sinds mens heugenis geblokkeerd(veel Amerikaanse diensten ook trouwens) en is er dus geen ander optie.
Daarom zegt hij ook “weinig keus” en niet “geen keuze”. Er is altijd de keuze om weg te gaan maar dat is geen verstandige.
Z80 @Donstil24 maart 2024 17:37
Het is een economische keuze. Blijven of weggaan. Google is gegaan. Microsoft is met bing gebleven.
Llopigat
@Z8024 maart 2024 20:35
Microsoft is met bing gebleven.
En heeft daar net zo weinig een deuk in een pakje boter geslagen dan hier :')

Nou gebruik ik het zelf wel in de vorm van DuckDuckGo, maar bing zelf no way.
Blokker_1999
@raro00724 maart 2024 18:52
Apple heeft wel degelijk keuze. Ze zouden hun eigen AI kunnen aanpassen en die aangepaste versie in China gebruiken. Al verwachten ze daar blijkbaar meer problemen mee. Ze zouden er ook voor kunne kiezen de AI functie in China achterwege te laten, maar daar hebben ze blijkbaar ook geen zin in.
WhatsappHack
@Blokker_199924 maart 2024 22:44
Ik denk dat ze dat niet kunnen, omdat ze dan proprietary informatie verplicht moeten delen met hun “partner” in China. Zelfs een uitgeklede versie willen ze misschien liever niet delen met de facto de Chinese overheid. Achterwege laten is inderdaad wel een optie die vast op tafel ligt als ze er niet uitkomen met Baidu of het echt te slecht voor woorden blijft.
tweakuwe @n4m3l35524 maart 2024 14:06
Het kan natuurlijk zijn dat een Ernie 2.0 beter gaat presteren en dat Baidu heeft kunnen overtuigen dat dat ook zo zal zijn (bijv. met inzicht in hoe een nieuwe versie is opgezet en wordt getraind). Apple zal ook wel goed bekent zijn met de tekortkomingen van het huidige aanbod van Baidu.

Mogelijk opent het ook de deur voor Apple naar waardevolle gebruikservaringen als iPhone gebruikers de Baidu AI via het internet gebruiken, zodat Apple dat weer kan gebruiken om hun eigen (on-device) AI te verbeteren. Over 2023 was Apple voor het eerst de grootste speler op de Chinese smartphone markt, en dat is een grote markt. Er valt daar heel veel data te halen voor Apple op het gebied van AI interactie en ze zullen daar zeker niet achter willen lopen.
Donstil
@n4m3l35524 maart 2024 14:46
Als koper van een dure iPhone/iPad zou ik hier niet blij mee zijn maar uiteindelijk wat weet de lokale gebruikers cq welke keus heeft die.
Daarvoor moeten die kopers dan bij de regering zijn, Apple volgt puur lokale regelgeving.
watercoolertje
@Donstil25 maart 2024 09:09
De wetgeving verplicht AI in je software? Lijkt me sterk.

AI integreren is wel degelijk de keus van Apple zelf.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 05:52]

jpsch @Donstil24 maart 2024 17:46
Of Apple de lokale wetgeving volgt is maar de vraag.

https://www.nrc.nl/nieuws...harder%20gaat%20aanpakken.

nieuws: Apple krijgt 1,8 miljard euro EU-boete om apprestricties muziekstream...
Donstil
@jpsch24 maart 2024 17:58
Of Apple de lokale wetgeving volgt is maar de vraag.

https://www.nrc.nl/nieuws...harder%20gaat%20aanpakken.

nieuws: Apple krijgt 1,8 miljard euro EU-boete om apprestricties muziekstream...
Dit gaat om China. De links die je aanhaalt hebben daar niets mee van doen.
WeetJeHetZeker @n4m3l35525 maart 2024 09:14
Tegelijkertijd gezien dat de overheid nagenoeg alle data in wilt zien is het niet geheel toevallig dat men juist voor een lokale partij gaat, zo houdt de overheid een dikke vinger in de pap en gaat een stukje omzet naar een lokale partij.
Mij wordt altijd verteld dat apple zo goed is voor je privacy e.d. Hoe kan dat dan?
n4m3l355
@WeetJeHetZeker25 maart 2024 09:28
Zoals ik al eerder aangaf, voor China past men zwakkere encryptie toe en wordt de data niet bij Apple zelf opgeslagen maar een aangewezen partij van de overheid. Zo tagged Apple ook voor Airdrop zo dat de overheid kan achterhalen wie wat verstuurd. Privacy voor apple is niets meer dan een leuke marketing pitch, zeker in China.
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 10:01
Typisch gevolg van de banden die door de jaren heen al zijn gebouwd met China. En ook de rede waarom veel bedrijven hard aan het werken zijn productie uit China weg te halen zodat ze zelfstandiger kunnen opereren. Apple kan niet zo makkelijk China in de steek laten en heeft nog te veel productie daar lopen om zich hier tegen te verzetten. Er zijn talloze voorbeelden hoe Apple anders omgaat met data in China dan in andere landen. Zie ook de iCloud encryptie

https://thehackernews.com...for%20government%20access.
https://edition.cnn.com/2...icted-hnk-intl/index.html

Tegelijkertijd zijn en er een hoop mensen die niet zien wat het risico is van TikTok in vergelijking tot Facebook. Het is simpel zodra de Chinese overheid in het speelveld komt van tech bedrijven kun je er rustig vanuit gaan dat de privacy standaard flink omlaag zal gaan....
Even beyond strict intelligence or surveillance work, China generally takes a different approach to data than the U.S. Whereas U.S. data collection is much more segmented—between the government and private sector, among different government agencies and even within companies, as when data files with personally identifiable information are encrypted—Chinese data collection is not as segmented and is therefore less secure.

The reduced security stems from a simple paradox of data security and Chinese governance. Chinese data by definition are less secure because the information must be available to the government at all times. Data cannot be readily available and readable on demand while also being encrypted, segmented and private. Consequently, the lower the encryption and the broader the data pool, the lower the security. On the other hand, encryption and other tools of increased digital security defeat the objectives of the surveillance state. China cannot meet its paradoxical requirements for both security and total government access.
https://www.discoursemaga...-a-national-security-risk

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]

forclanz 24 maart 2024 12:54
Wat ik mij dus afvraag met nog x maanden voor de boeg hadden deze gesprekken niet al klaar moeten zijn….? September is er zo
ultimasnake @forclanz24 maart 2024 14:22
Het kan ook zijn dat alle voorbereidingen in IOS18 worden gedaan voor het integreren van "niet siri" en vervolgens in "18.1" de update live gaat waarin de servers van Baidu geconnect zijn..

Daarnaast staat in het artikel niet echt wanneer ze zijn gaan praten, wie weet is dat al maanden terug en komt het nu pas naar boven? Of zelfs in welk stadium het is, misschien zijn ze al zo ver dat het contract al getekend is maar de API nu nog wordt vast gelegd.. je weet het niet :-)
forclanz @ultimasnake26 maart 2024 17:44
Inderdaad
kodak
24 maart 2024 13:09
strenge Chinese AI-wetgeving zou Apple tot deze gesprekken hebben genoodzaakt.
Het lijkt me dat de wetgeving geen verplichting geeft AI te moeten integreren. Dus op zich is de wetgeving dan geen reden tot noozakelijkheid van de gesprekken. De noodzakelijkheid lijkt dan eerder voort te komen uit de wil van Apple om AI toe te passen, wat gevolgen heeft. De wet maakt het ook niet noodzakelijk een rijbewijs te hebben, hooguit dat je een rijbewijs hebt als je besluit een voertuig te willen besturen waarvoor dat verplicht is. Het lijkt me daarbij sterk dat Apple niet zou hebben afgewogen dat er extra verplichtingen en beperkingen zijn als ze AI in een land willen gebruiken. Dus ook op die manier lijkt er ook geen noodzaak uit de verplichting of beperking te zijn, eerder dat ze er voor gekozen hebben daarmee akkoord te gaan.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 05:52]

Jerie @kodak24 maart 2024 13:35
Apple heeft geen eigen LLM. Ze kunnen dus vrij kiezen i.p.v. hun eigen dogfood.

Ik neem aan dat de op AOSP gebaseerde concurrentie wel op de ML hypetrain meegaat. Dan kan Apple achterblijven of meedoen.

Dat joint venture opzetten om zaken te mogen doen in China is aldaar heel normaal. Eigenlijk geef je dan je kroonjuwelen weg. Het is een Trojaans paard. China is een leuk land om goedkoop spulletjes te laten maken maar als afzetmarkt voor Westerse eindproducten onwaardig.
lighting_ 24 maart 2024 14:47
Normaal gezien wacht Apple af en lanceert een beter product dan de concurrent.
Alleen met AI werkt de strategie niet. AI ontwikkelt zich namelijk razendsnel. Hoe langer je wacht hoe verder je achter de feiten loopt.
lenwar
24 maart 2024 14:54
Dat gaat dan leuk worden als je een refurbished toestel koopt en dan uit China komt 😊

Een kennis van mij heeft een refurbished toestel waar ze het geluid van de camera niet kan uitschakelen. (In Japan mag dit geluid niet uitgeschakeld zijn)
https://www.iphoned.nl/ni...llen-refurbished-iphones/
Llopigat
@lenwar24 maart 2024 20:37
(In Japan mag dit geluid niet uitgeschakeld zijn)
Zouden ze dan ook automatisch via AI "bepaalde" delen van je video blurren als je met je vriendin een filmpje maakt? :+ Dat is daar ook verplicht immers :S
WeetJeHetZeker @lenwar25 maart 2024 09:13
Dan installeer je toch een andere camera app of pas je dat ff aan?
lenwar
@WeetJeHetZeker25 maart 2024 09:43
Ik verwacht dat dat niet uit zal halen. Het zal niet de 'Camera-app' zijn die het geluid produceert. Het zal eerder de firmware/API zijn die de camerahardware aanspreekt.
WeetJeHetZeker @lenwar25 maart 2024 10:43
Geen idee, je hoort niet bij iedere image die voorbij raast als je de apk opent een shutter sound hoop ik?
Ergens doet de app dat. Tenminste, een van mijn eerste smart phones deed dit alleen met de officiele app.
lenwar
@WeetJeHetZeker25 maart 2024 13:01
Het gaat om het 'fotomaak-geluid' wat je hoort wanneer je een foto maakt. Ik heb zelf altijd alle geluidjes e.d. op m'n apparaten uit staan, maar uit m'n hoofd was het zo'n geluidje dat een chemische camera nabootst (dus dat je het dus iets van klikklak-brr (dus de sluiter en het rolletje dat voorbij gaat) hoort)
WeetJeHetZeker @lenwar25 maart 2024 13:55
Ja ik weet wat je bedoelt. Ik doel echter alleen op het idee welke app dat doet.
lenwar
@WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:06
Ik snap je, maar het geluid lijkt een OS-ding te zijn. Dus wanneer de camera wordt aangesproken. Als ik een foto maak van binnen 'WhatsApp' of zo, hoor ik hetzelfde geluidje. Nou zou het kunnen dat ze allemaal hetzelfde geluidje gebruiken, maar dat vind ik dan weer niet zo geloofwaardig :)
WeetJeHetZeker @lenwar25 maart 2024 14:20
Nu je het zegt, ik kan mij herinneren ooit, in jellybean ofzo, met een root applicatie de shutter.ogg vervangen te hebben met een lege file..... Dat werkte maar voor de helft van de dingen. Geen idee hoe dat tegenwoordig is.
WeetJeHetZeker 25 maart 2024 09:12
Apple gebruikers: Apple is voor privacy
Apple: Wij gaan samenwerken met de Chinese overheid

Mijn vraag aan apple gebruikers:"Hoe praten jullie dit recht? China is nou niet echt een voorbeeld van een land dat waarde hecht aan privacy"
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 13:25
Ik ben bang dat je "Wij gaan" met "Wij moeten" vervangen.

Een alternatief zou zijn inderdaad voor Apple om te zeggen dan maar niet meer met China samenwerken. Daar hebben ze echter wel jarengeleden de fout gemaakt veel van hun productie in China te laten doen. Typisch voorbeeld van de overmacht van China daar moet bijna elk bedrijf voor buigen. Apple is langzaam wel begonnen met productie te starten in andere landen maar of dat echt gaat leiden tot verbetering is natuurlijk maar zeer de vraag.

Overigens gelden de gevolgen hiervan natuurlijk enkel voor toestellen in China. Maargoed zo zijn bepaalde functies van Apple's producten ook weer beter ondersteund in de US dan in de EU. De kwaliteit die Apple levert zal (helaas) inderdaad niet voor alle landen hetzelfde zijn....

Daarnaast zal natuurlijk elk bedrijf zijn beperkt in staat zijn om tegengas tegen de overheid. Ik zou Apple ook daarom niet verheffen tot een soort bastion van privacy. Echter wanneer je ze tegen de concurrentie vergelijkt doen andere bedrijven het nou ook weer niet heel veel beter. Apple heeft nog "redelijke" banden met China. Veel van de producten van Google zijn inmiddels al verbannen uit China dus je kunt ongeveer wel raden wat er gebeurd als Apple te veel tegen de Chinese overheid zal ingaan....

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]

WeetJeHetZeker @banggun25 maart 2024 13:55
Op alle telefoons staat dezelfde rom heb ik begrepen. En als je ziet hoe andere overheden doen, zoals amerika, geloof ik er weinig van dat het tot china beperkt blijft.
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:02
Daar heb je gelijk in. In daar kun je in de comments ook zien dat er verschillen in hoe Apple devices functioneren per land. Een wat onschuldig voorbeeld hiervan is dat de fitness app die in Amerika wel bestaat weer niet in Nederland werkt. Een wat langere lijst van dit soort voorbeelden kun je hier vinden:

https://gadgetmates.com/u...only-available-in-the-usa

Wat meer serieuze punten zijn hier al boven genoemd zoals inderdaad het verplicht aanzetten van camera shutter geluid in Japan. Ik noemde zelf ook al eerder dat bijvoorbeeld in UAE/Dubai FaceTime is uitgeschakeld daarom gaf ik dus ook aan dat de kwaliteit die Apple levert per land verschilt.

Daar kun je natuurlijk over klagen bij Apple maar in veel gevallen is dit toch echt de lokale overheid die Apple verplicht om bepaalde functies in of uit te schakelen.

Nu kun je natuurlijk afvragen wie je meer vertrouwd Apple of de overheid maar heel simpel gezegd is dit een issue wat niet enkel met Apple te maken heeft...
WeetJeHetZeker @banggun25 maart 2024 14:04
Beide vertrouw ik niet. Maar dat is ook de reden waarom ik geen apple apparaat heb. Het zal toch wat zijn, dat een bedrijf probeert te bepalen waar ik mij bevindt en wat ik kan doen met mijn apparaat of niet.
Dat het misschien illegaal is, is alleen het probleem van mij en de overheid.
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:11
Ja dit laatste klopt dan weer niet helemaal. Functies worden niet in of uitgeschakeld op basis van je locatie maar voor zover bekend is enkel wordt gebaseerd op het modelnummer van je toestel waaraan wordt geidentificeerd waar het product is verkocht en aan welke regels dit toestel zich moet houden. Dit artikel gaat natuurlijk dan weer over de vermoedelijke AI features die iOS 18 gaat kennen dus hoe Apple daarmee in de toekomst omgaat moeten we maar even afwachten maar vooralsnog is dit niet de wijze waarop Apple functies in- of uitschakelt.

In die zin is het niet heel anders als wanneer je vroeger carmageddon uit Duitsland kocht er groen bloed was ipv rood. Maar dit heeft natuurlijk wel heel andere consequenties met zich mee...

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]

WeetJeHetZeker @banggun25 maart 2024 14:19
Dan klopt het wel wat ik zeg, het bedrijf probeert te bepalen waar ik mij bevindt, in dit geval, aan een serienummer.
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:20
Volgens mij is waar je een product koopt hebt gekocht niet helemaal hetzelfde als waar jij je nu bevindt :?

Sterker nog je kan een chinees toestel kopen in Nederland dat stelt nog steeds niet vast dat jij in China bent

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]

WeetJeHetZeker @banggun25 maart 2024 14:22
Dan zijn we het toch eens?
banggun @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:25
Maar dat is ook de reden waarom ik geen apple apparaat heb. Het zal toch wat zijn, dat een bedrijf probeert te bepalen waar ik mij bevindt en wat ik kan doen met mijn apparaat of niet.
Ik kan je verkeerd begrepen hebben maar als ik dit lees interpreteer ik dat als functie A gaat uit wanneer ik mijn huis inloop, en functie A gaat weer aan als ik mijn huis verlaat.

Apple probeert niet te bepalen waar jij je bevind. Je koopt een toestel uit China met daarmee de functies zoals China eist dat het toestel wordt verkocht. Dat zegt dan weer niks over jou daadwerkelijke locatie ...
banggun 25 maart 2024 14:08
comment mag weg. Dit had een reply moeten zijn op een reactie en niet opzichzelfstaand

[Reactie gewijzigd door banggun op 23 juli 2024 05:52]


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