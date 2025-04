Ontwikkelaar ontdekt code die naar Safari-browserassistent verwijst

Ontwikkelaar Nicolás Álvarez heeft mogelijk twee nieuwe iOS 18-functies ontdekt. De man kwam stukken code op het spoor die naar een browserassistent in de Safari-webbrowser zouden verwijzen, maar ook code die naar versleutelde visuele zoekopdrachten zou refereren.

Álvarez schrijft op X dat beide functies gebruik lijken te maken van de Private Relay-vpn-functie die Apple momenteel aanbiedt via zijn iCloud+-abonnement. Het is niet duidelijk of de twee functies dan ook bestemd zijn voor dit abonnement. Techwebsite MacRumors meldt dat een van zijn lezers heeft bevestigd dat de code voor de browserassistent daadwerkelijk bestaat en terug te vinden is op de backend van Apple voor iOS 18. Het Amerikaanse techbedrijf heeft momenteel nog niet geageerd op de vondsten.

Coming in iOS 18:

- "Safari browsing assistant"

- "Encrypted visual search"



Both features seem to use the Private Relay infrastructure to send data to Apple (so that they don't know your IP?).