Apple houdt ontwikkelaarsconferentie WWDC op 10 juni

Apples WWDC-ontwikkelaarsconferentie begint dit jaar 10 juni. Tijdens dat evenement kondigt de techgigant nieuwe versies van onder meer iOS en macOS aan. Mogelijk onthult Apple dit jaar ook nieuwe Generatieve AI-functies voor zijn software.

WWDC 2024 vindt dit jaar plaats tussen 10 en 14 juni, zo meldt Apple. Het evenement voor ontwikkelaars begint, net als voorgaande jaren, met een keynote. Het bedrijf toont daar 'de nieuwste features voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS'. In de dagen na de keynote kunnen ontwikkelaars aan de slag met de tools en kunnen ze spreken met de ontwikkelaars van Apple. WWDC vindt ieder jaar in juni plaats.

Mogelijk deelt Apple dit jaar ook zijn plannen rondom generatieve AI. Er gaan al maandenlang geruchten hierover rond. Apple zou bijvoorbeeld miljoenen per dag investeren in het trainen van zijn eigen AI-modellen voor bepaalde functies. Onlangs meldde Bloomberg dat de techgigant in gesprek is met Google voor het integreren van de Gemini-AI-chatbot in iOS 18. Alle AI-functies die offline werken, zou Apple zelf bouwen. Ceo Tim Cook zei in februari al dat Apple later dit jaar met generatieve AI-functies komt, maar deelde daarover nog geen details.

Apple WWDC24

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 18:44
56 • submitter: johnydoe

26-03-2024 • 18:44

56

Submitter: johnydoe

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Reacties (56)

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SidewalkSuper 26 maart 2024 18:57
Apple’s Greg Joswiak zegt ook:
Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible!

Dat wijst op AI 😃
PhilipsFan @SidewalkSuper26 maart 2024 20:36
Vast. Maar zolang ze nog niet eens een bruikbare Nederlands-sprekende Siri kunnen maken, heb ik niet zoveel vertrouwen in Apple en AI.
iAR
@PhilipsFan26 maart 2024 22:30
Sowieso, Nederlands. Het is ondertussen 2 of zelfs al drie jaar dat we wachten op fietsroutes. Voor een land als Nederland…
Ik heb er weinig vertrouwen in. En iedereen buitelt weer over elkaar heen om te melden hoe fantastisch het allemaal is….
cariolive23 @iAR26 maart 2024 22:35
Er zijn toch genoeg apps die fietsroutes kunnen presenteren? Daar heb je Apple toch niet voor nodig?
iAR
@cariolive2327 maart 2024 07:46
Het gaat er niet om dat er alternatieven zijn, het gaat er om dat een bedrijf als Apple dit introduceert als een WOW feature en dat er 2 of 3 (ik weet het niet eens meer) jaar laten alleen onderteunig is in deze landen (steden):
Australia
Barcelona, Spain
China mainland
France
Germany
Japan
London, United Kingdom
Montréal, Canada
Toronto, Canada
United States
Vancouver, Canada

En je ziet het met veel geintroduceerde zaken, zoals Siri. Het lijkt alsof Apple content is met de featureset en werking van Siri. Maar het rammelt echt aan alle kanten, en heel inconsistent ook. Wat soms wel werkt, werkt op een ander moment niet.
Nielsvanrijn @iAR27 maart 2024 11:52
Ik ga niet ontkennen dat Siri aan alle kanten rammelt, maar het is best logisch dat apple deze WOW features eerst introduceert voor de landen met het meeste marktaandeel. Ik denk dat Nederland in vergelijking met de rest van de wereld misschien niet eens 1% van Apple's marktaandeel is. Waarschijnlijk staat Nederland ergens onderaan het lijstje met dit soort features en vertalingen, er is gewoon heel weinig incentive.

[Reactie gewijzigd door Nielsvanrijn op 24 juli 2024 01:26]

cariolive23 @iAR27 maart 2024 15:18
Hoeveel iPhones, of wat dan ook, gaat Apple meer verkopen wanneer er fietsroutes voor Nederland worden geïntroduceerd? Wanneer je daar het antwoord op hebt, kun je eens bij Apple aankloppen.
iAR
@cariolive2327 maart 2024 16:21
Volgens deze logica is het eigenlijk gek dat een bedrijf überhaupt nog wat doet, he? 8)7
gekke-gerrit @iAR27 maart 2024 09:58
Ik vind dit ook raar, maar aan de andere kant, je hoeft hier niet te 'navigeren' zodat je veilig op een fietspad kan fietsen. zoals in veel andere plekken. Hier is 'overal' een fietspad.

maar goed, voor een mega bedrijf als Apple vind ik ze wel altijd aan de slome kant inderdaad.
Sjakelien @gekke-gerrit27 maart 2024 13:13
ik gebruik inderdaad altijd de wandelroute om te fietsen
duck-face-swap @PhilipsFan26 maart 2024 22:16
De verwachting is dat Siri door het gebruik van LLM's een stuk bruikbaarder wordt. Maarja, eerst zien, dan geloven.
Janbraam @PhilipsFan27 maart 2024 00:01
Vast. Maar zolang ze nog niet eens een bruikbare Nederlands-sprekende Siri kunnen maken, heb ik niet zoveel vertrouwen in Apple en AI.
Dit lijkt mij een noot die niet te kraken is, aangezien er zo veel mensen zijn, met allemaal zo veel verschillend woordgebruik, terwijl we bijna allemaal hetzelfde bedoelen zonder dat we het door hebben.... 8)7

De video's van Philippe Geubels zijn daarbij volledig van toepassing, Belgen zijn consequenter in hun woordgebruik dan Nederlanders.

Oh en een andere tip: Why the Dutch don't say sorry – BBC REEL

Edit: bedankt @Dark Angel 58 :)

[Reactie gewijzigd door Janbraam op 24 juli 2024 01:26]

Dark Angel 58 @Janbraam27 maart 2024 11:41
De video's van Philippe Goebels zijn daarbij volledig van toepassing, Belgen zijn consequenter in hun woordgebruik dan Nederlanders.
Wie is Philippe Goebels? Familie van nazi leider Goebels?
Volgens Google bedoel je Geubels, dan is ie comédienne.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 24 juli 2024 01:26]

kikashi @Dark Angel 5827 maart 2024 14:33
comédien bedoel je.
DigitalExorcist @PhilipsFan27 maart 2024 09:07
Siri loopt mijlenver voor op die meuk van Google ... vraag je Google Home maar eens om een mail voor te lezen of een Whatsapp te versturen.. :(

Siri spraakt 100% naadloos Nederlands. Perfectie.
-TheNose- @PhilipsFan27 maart 2024 09:29
Zelfde als bij Google, worden fantastische dingen aangekondigd...voor de US only.
Wilglide @PhilipsFan27 maart 2024 12:09
Binnenkort gewoon even GEITje inladen!
Heeft tweakers.net hier eigenlijk al over geschreven?
https://huggingface.co/Rijgersberg/GEITje-7B
cmegens @PhilipsFan5 april 2024 16:35
Wat vind je er precies niet bruikbaar aan dan? Ik gebruik Siri dagelijks in het Nederlands, voornamelijk voor home automation zaken.
SPee @SidewalkSuper26 maart 2024 19:06
Aangezien ze pasgeleden nog bezig waren om contracten met AI partijen te regelen, denk ik niet dat men nu al AI producten gaat tonen. Wel dat er referenties naar toekomstig gebruik van AI in hun producten komt, dat wel.
Coolstart @SPee26 maart 2024 20:10
Dat bedoel je met toekomstige refenties? Apple kan het simpelweg niet maken om geen AI features aan te kondigen. Vorig jaar kondigde Apple zijn vision pro aan. Een 9 maanden later was die er ook. Was dat ook een referentie?

Apple heeft nu 2 jaar gehad om iets van AI te ontwikkelen. Dat kan gaan van cloud based Xcode trouble shooting AI, een lokale AI op de Iphone 16 tot AI in shortcuts of Imessage of een zelfs een AI api voor apps.

Zelfs kleine bedrijven hebben AI geïntegreerd in delen van hun product. Laat staan dat Apple, het 2de grootste tech bedrijf van de wereld dat niet zou kunnen.

Ik kan me wel inbeelden dat er geen schokkende AI relovuties aangekondigd worden maar niets concreet en enkel maar ‘refenties’ lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Te meer omdat Greg Joswiak, hoofd van marketing ook hint op AI.
TheVivaldi @Coolstart26 maart 2024 20:16
Apple heeft toch ook al AI geïntegreerd, zoals in de galerij-app?
Coolstart @TheVivaldi26 maart 2024 20:29
Dat is zeker AI. AI zit er al jaren in, bij veel merken maar ik denk dat we wel iets meer mogen verwachten dan dat.

Siri is ook AI. Dat draait zelfs lokaal maar we weten allemaal dat lokale Siri moeilijk kan concurreren. De hamvraag is of ze siri een update gaan geven. Ik acht die kans klein sinds het lokaal draait en de concurrentie in de cloud het veel beter doet.

Ook de camera app heeft zoals zoveel merken AI aan boord om de foto’s te verbeteren. Dat zijn wel al gewoon ondertussen. Ze gaan toch met iets straffer moeten afkomen :)
Jan Onderwater @Coolstart26 maart 2024 20:51
Wat denk je dat computional photography is?
Text uit fotos copy pasten?
Cinematic video editing?
Je stem klonen?
Stickers uit een foto maken?

Waar denk je dat de Neural Engine voor gebruikt wordt?

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 24 juli 2024 01:26]

Coolstart @Jan Onderwater27 maart 2024 03:11
Ja dat bestaat toch allemaal al?? Zit zelfs ingebakken in de chip van Apple.

Waar we nu over spreken is AI zoals we die van openAI gewoon zijn. Zwaardere modellen die met prompts werken. Al dan niet via geschreven taal, code prompts of via uw stem.
Jan Onderwater @Coolstart27 maart 2024 08:00
Je post gaf de indruk dat the vond dat Apple nog niets met AI deed
cariolive23 @Coolstart26 maart 2024 22:37
Apple kwam in 2017 met de neural engine, voor de iPhone 8. Wordt voor van alles en nog wat gebruikt.
Fox Hound @SPee26 maart 2024 19:37
Ze kunnen nu best al iets tonen wat nog niet (helemaal) bestaat, maar waarvan ze wel gepland hebben dat het in iOS 18 of een punt-release terecht zal komen. Zeker als het "slechts" een partij als OpenAI inprikken is waarvan bekend is wat hun algoritme kan.
TheVivaldi @Fox Hound26 maart 2024 20:16
Maar Apple is niet een bedrijf dat erom bekendstaat functies aan te kondigen waarvan ze nog niet zeker weten of die er gaan komen.
Moejo @TheVivaldi26 maart 2024 21:41
Ik pak even mijn AirPower oplaadmat erbij... ;-)
SPee @Fox Hound27 maart 2024 01:27
En dat bedoel ik ook: iets nu "met ai" aankondigen, dat pas ergens later zal komen. ;)
Vicje @SidewalkSuper26 maart 2024 19:00
Uiteraard. Maar Apple is meester in het gebruik van superlatieven. Dat AI aan bod komt is een ding wat zeker is. Maar wanneer je door al die superlatieven heen kijkt, vallen de zinnen allemaal erg mee en zegt men eigenlijk heel weinig.
DigitalExorcist @Vicje27 maart 2024 09:08
"It is the BEST version of Siri we have EVER created!"
PrettigGestoord 26 maart 2024 19:00
Zouden ze nog iets doen met Siri?
Greatsword 26 maart 2024 19:21
Ik ben wel benieuwd of Apple het zodanig gaat integreren dat we er ook daadwerkelijk dagelijks gebruik van gaan maken.

Zie wel echt veel mogelijkheden in o.a.:
  • Spotlight, denk aan Chat GPT achtige resultaten
  • De Foto App die meer Ai mogelijkheden krijgt zoals bij Photoshop's Generative Fill
  • Freeform meets Midjourney?
  • Siri, Maps, Imessage, Facetime etc ongelooflijk veel potentie.
cariolive23 26 maart 2024 20:59
Voor de liefhebbers, je kunt er ook persoonlijk naar toe. Mits je wordt ingeloot. Zie deze pagina over het aanmelden.

En mocht je niet in de buurt wonen, California is erg mooi en dus prima te combineren met een vakantie!

(Einde CA promotie)
RetepV @cariolive2327 maart 2024 17:12
Het is maar voor één dag, niet de volle 5 dagen, vergeet dat niet.
david-v
26 maart 2024 18:56
Gaan ze dan ook aan de ontwikkelaars vertellen hoe je Apps in de EU anders zou kunnen gaan bouwen? of dat je ook rekening moet houden in de EU dat je niet alleen webkit maar ook andere engines kan hebben als browser? :+

Ik bedoel het wel een beetje sarcastisch natuurlijk, maar als ontwikkelaar zou ik over dit soort zaken wel meer info over willen hebben, zeker wat betreft de keuzes die je als ontwikkelaar hebt. Of zullen ze hier helemaal niet op ingaan tijdens de wwdc?
angulardragon03 @david-v26 maart 2024 19:00
Wss niet tijdens het Keynote, maar er zijn tig developer sessions en videos die online worden gezet. Kan me voorstellen dat er in deze video’s meer uit word gelegd. Er is normaalgesproken ook een Q&A met software engineers dmv een Slack instance tijdens WWDC.
Werelds @david-v26 maart 2024 19:15
Zolang ze Xcode niet verder kapot maken ben ik al lang blij :+

En misschien SVG's fixen.
ASNNetworks 26 maart 2024 18:48
Dit worden 's werelds meest geavanceerde Operating Systems ontwikkeld door Apple ;)
Goldwing1973 @ASNNetworks26 maart 2024 19:55
Ik gok eerder "Intelligent Operating System", bespaart ze een naamwijziging.

[Reactie gewijzigd door Goldwing1973 op 24 juli 2024 01:26]

Dark Angel 58 @Goldwing197327 maart 2024 09:37
nee... dat gaat niet meer... want iOS bestaat :')
Goldwing1973 @Dark Angel 5827 maart 2024 11:57
Daar doelde ik op, iOS staat nu nog voor iPhone Operating System, en de stap naar Intelligent Operating System is dan heel makkelijk, geen marketing nodig voor een nieuwe naam, alleen logo beetje aanpassen.
Dark Angel 58 @Goldwing197327 maart 2024 13:15
Maar dan moet Apple wel iOS naar iPhoneOS (net als iPadOS) hernoemen, dan klopt je bewering wel.
Darida 26 maart 2024 19:17
Als het over AI gaat wordt het een snooze fest
ReTechNL 26 maart 2024 19:47
Hopelijk implementeerd apple eindelijk de nieuwe "unwanted trackers" spec zodat Google zijn nieuwe Find My Device netwerk kan implementeren.
https://9to5google.com/20...-my-device-network-delay/
https://www.techradar.com/news/google-airtags
jdiezrequejo 26 maart 2024 21:34
AI zou ook wel een grote toevoeging kunnen zijn voor de gezondheid app. Meer zoals whoop en oura data kunnen interpreteren en hier mogelijke adviezen over geven. Dat zou echt een stap voorwaarts zijn.
iAR
@jdiezrequejo26 maart 2024 22:28
Maar wat heb je nu echt voor interessants in die data voor ai?
jdiezrequejo @iAR27 maart 2024 07:31
Heel veel. HRV, polstemperatuur, saturatie, slaap, cardioconditie, hartslag tijdens sporten etc. etc. Wat je ziet dat bijvoorbeeld een Whoop of Oura hier slim mee omgaan en een overall score hieraan koppelen. Daar komen dan ook aanbevelingen bij wat je zou kunnen doen om het te verbeteren. Dus ik denk dat apple hier dmv AI beter mee kan omgaan om de gebruiker beter te informeren over je gezondheid. Ik sta er in ieder geval voor open en ben ook met mijn gezondheid bezig.
THE_BASE
26 maart 2024 22:51
Wel heel erg benieuwd naar iOS 18, gezien alle geruchten. Ook benieuwd of iPadOS 18 eindelijk wat meer functies krijgt van macOS en niet alleen maar een iPad-versie van iOS blijft.

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