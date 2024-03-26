Apple houdt ontwikkelaarsconferentie WWDC op 10 juni

Apples WWDC-ontwikkelaarsconferentie begint dit jaar 10 juni. Tijdens dat evenement kondigt de techgigant nieuwe versies van onder meer iOS en macOS aan. Mogelijk onthult Apple dit jaar ook nieuwe Generatieve AI-functies voor zijn software.

WWDC 2024 vindt dit jaar plaats tussen 10 en 14 juni, zo meldt Apple. Het evenement voor ontwikkelaars begint, net als voorgaande jaren, met een keynote. Het bedrijf toont daar 'de nieuwste features voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS'. In de dagen na de keynote kunnen ontwikkelaars aan de slag met de tools en kunnen ze spreken met de ontwikkelaars van Apple. WWDC vindt ieder jaar in juni plaats.

Mogelijk deelt Apple dit jaar ook zijn plannen rondom generatieve AI. Er gaan al maandenlang geruchten hierover rond. Apple zou bijvoorbeeld miljoenen per dag investeren in het trainen van zijn eigen AI-modellen voor bepaalde functies. Onlangs meldde Bloomberg dat de techgigant in gesprek is met Google voor het integreren van de Gemini-AI-chatbot in iOS 18. Alle AI-functies die offline werken, zou Apple zelf bouwen. Ceo Tim Cook zei in februari al dat Apple later dit jaar met generatieve AI-functies komt, maar deelde daarover nog geen details.