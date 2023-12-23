'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen'

Apple zou aan de onderhandelingstafel zitten met enkele Amerikaanse nieuwsuitgevers. De techgigant zou toegang tot de nieuwsarchieven van deze uitgevers willen om op die manier de ontwikkeling van zijn eigen generatieve-AI-model vooruit te helpen.

Volgens The New York Times voert Apple momenteel gesprekken met Condé Nast, NBC News en IAC. Condé Nast is de uitgeverij achter onder andere The New Yorker, Wired, Ars Technica, GQ, Pitchfork, Vogue en Vanity Fair. IAC is het bedrijf achter onder andere People en Daily Beast. Apple zou volgens enkele anonieme bronnen een deal willen bereiken die meerdere jaren van toepassing is. Het bedrijf zou daar een bedrag van ongeveer 50 miljoen dollar voor overhebben.

Eerder dit jaar deden er al geruchten de ronde dat Apple werk maakt van een eigen taalmodel, zoals ChatGPT van OpenAI. Persagentschap Bloomberg meent echter dat Apple nog niet weet hoe het de technologie wil inzetten. Enkele onderzoekers van Apple publiceerden eerder in december ook een paper waarin ze een oplossing voorstellen om large language models te draaien op mobiele apparaten, zoals een iPhone. Het bedrijf zou ook AI willen toevoegen aan Siri, Xcode en Keynote.