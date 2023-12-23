Canalys: stopzetting Windows 10-support maakt e-waste van 240 miljoen pc’s

Canalys schat dat er tegen oktober 2025 ongeveer 240 miljoen pc’s e-waste zullen worden omdat Microsoft dan stopt met ondersteuning voor Windows 10. Het merendeel van deze pc’s zou volgens het analistenbureau echter nog steeds in goede staat en bruikbaar zijn.

Volgens het analistenbureau zal de restwaarde van deze pc’s flink afnemen omdat deze apparaten niet in staat zijn om Windows 11 te draaien. Het bureau denkt ook dat er een grote kans bestaat dat een deel van deze pc’s in een stortplaats voor afval zal terechtkomen. Dat is volgens Canalys namelijk vaak de eindbestemming voor afgedankte computers.

Microsoft stopt in oktober 2025 met de gratis beveiligingsupdates voor Windows 10. Dat is iets meer dan tien jaar na de release van het besturingssysteem en vier jaar na de release van Windows 11. Windows 10-gebruikers zullen na die datum kunnen betalen voor beveiligingsupdates. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel Microsoft zal aanrekenen voor deze dienst. Een soortgelijk Windows 7-programma kostte rond 280 dollar per machine voor drie jaar.

Windows 11 kwam in het najaar van 2021 op de markt. Microsoft publiceerde naar aanloop van de release ook de nieuwe systeemeisen van het besturingssysteem en daaruit bleek dat de primaire systeemeisen wat verhoogd waren in vergelijking met die voor Windows 10. Microsoft introduceerde toen ook een nieuwe vereiste: de ondersteuning voor TPM 2.0. Dat is een standaard voor een veilig gedeelte van de processor. Tweakers publiceerde een achtergrondartikel over het installatieproces en de compatibiliteit van Windows 11 op pc's.