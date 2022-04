Upgraden naar Windows 11?

Al vanaf het beschikbaar komen van de eerste bètaversie is er veel ophef en onduidelijkheid over het installeren van Windows 11. Aan welke eisen moet je pc voldoen om te kunnen upgraden en hoe kun je je pc geschikt maken voor Windows 11? Tweakers zet op de releasedag van Windows 11 alles op een rij.

Update van eerder artikel Een eerdere versie van dit artikel verscheen in juni 2021. We hebben deze gids met alle informatie over het installeren van Windows 11 volledig bijgewerkt voor de officiële release op 5 oktober en opnieuw gepubliceerd.

Vanaf dinsdag 5 oktober is Windows 11 officieel beschikbaar, maar Microsoft begon de uitrol al op maandagavond. Net als bij de laatste paar tussentijdse Windows 10-releases, zal Microsoft erg voorzichtig beginnen aan de uitrol. Als je Windows 11 niet handmatig installeert, kan het zomaar tot in 2022 duren voordat je de gratis update automatisch krijgt aangeboden via Windows Update. Zelfs wie expliciet naar updates zoekt, krijgt Windows 11 mogelijk niet direct aangeboden.

Je kunt de update naar Windows 11 direct installeren met behulp van Microsofts update-assistent, die je via de knop hieronder kunt downloaden. Daarmee kun je de installatie op je huidige systeem uitvoeren. Wil je een andere pc upgraden door een bootable USB-stick te maken? Download dan de Media Creation Tool. Met deze tool kun je tevens een .iso-bestand genereren.

Systeemeisen voor Windows 11

De meeste verwarring werd veroorzaakt door Microsofts communicatie over de systeemeisen van Windows 11. In eerste instantie zou er sprake zijn van een 'hard floor' en een 'soft floor', waarbij die laatste eisen slechts aanbevelingen zouden zijn. Daar kwam Microsoft van terug. Ook is er een compatibiliteitslijst voor processors, waarop veel minder cpu's staan dan de basiseisen - een 64bit-cpu met twee cores op 1GHz - doen vermoeden.

De minimale systeemeisen voor een upgrade naar Windows 11 zijn als volgt, in vergelijking met de eisen zoals die gelden voor Windows 10:

Windows 10 Windows 11 Processor 32 of 64 bit

Minstens 1 core

Minstens 1GHz 64 bit

Minstens 2 cores

Minstens 1GHz

Staat op compatibiliteitslijst Werkgeheugen Minstens 1GB voor 32 bit

Minstens 2GB voor 64 bit Minstens 4GB Opslag Minstens 16GB voor 32 bit

Minstens 20GB voor 64 bit Minstens 64GB

GPT-partitie Videokaart Minstens DirectX 9 Minstens DirectX 12 Firmware n.v.t. UEFI-bootmethode

TPM 2.0

Wat als eerste opvalt, is dat de 'dubbele' systeemeisen voor de 32- en 64bit-versies van het OS zijn komen te vervallen. Dat heeft een simpele reden, want er zal geen 32bit-editie meer verschijnen van Windows 11. Je hebt dus per definitie een 64bit-processor nodig, De recentste processor die geen 64bit ondersteunt, is voor zover wij kunnen nagaan de Intel Atom N280 uit 2009. Je vertrouwde netbook valt dus buiten de boot.

De rest van de primaire systeemeisen is weliswaar wat verhoogd ten opzichte van die voor Windows 10, maar klinkt voor 2021-begrippen heel redelijk: een dualcore-cpu, 4GB ram en een ssd of harde schijf van minstens 64GB. Voor de videokaart moet minstens een WDDM 2.0-driver met DirectX 12-ondersteuning beschikbaar zijn. In theorie zit je met een Nvidia GeForce-videokaart vanaf Fermi (GTX 400) of een AMD Radeon vanaf de HD 7000-serie goed, maar in de nieuwste drivers worden alleen Kepler (GTX 600) en de RX 400-serie en nieuwer ondersteund. De beperking is hier dus de driverondersteuning van gpu-makers.

Een opvallende nieuwe vereiste is TPM 2.0, een standaard voor een veilig gedeelte van een processor om bijvoorbeeld met schijfencryptie te werken. Het is niet de eerste keer dat Microsoft probeert om de adoptie van TPM 2.0 te versnellen; het was al eens eerder van plan om het toe te voegen aan de eisen voor Windows 8.1, wat uiteindelijk niet doorging. Alle moderne processors ondersteunen een firmware-implementatie van TPM 2.0, maar bij veel zelfbouwsystemen staat het standaard uitgeschakeld.

Is mijn pc klaar voor Windows 11?

Om te verifiëren of je pc klaar is om Windows 11 te installeren, heeft Microsoft een tool beschikbaar gesteld: de PC Health Check-app. Ook deze tool heeft een hele geschiedenis. In eerste instantie zei hij alleen 'ja' of 'nee' zonder toelichting, maar inmiddels geeft hij een onderbouwd oordeel, met informatie over wat je eventueel kunt veranderen om je pc toch geschikt te maken.

De PC Health Check-app controleert of je pc aan de volgende systeemeisen voldoet:

Beveiligd opstarten / Secure Boot

Secure Boot is een onderdeel van de UEFI-standaard en voorkomt dat je pc opstart met niet-ondertekende drivers en bootloaders. Zo wordt bijvoorbeeld de installatie van een rootkit voorkomen, die zelfs na een herinstallatie van het OS actief zou blijven. Microsoft ondersteunt Secure Boot sinds Windows 8, maar ook Linux-distributies als OpenSUSE, Debian en Ubuntu ondersteunen het.

Let op: de check controleert niet of je Secure Boot aan hebt staan - dat is strikt genomen geen verplichting - maar wel of je systeem het zou kunnen ondersteunen. Hiervoor moet je gebruikmaken van de UEFI-bootmethode, waarover meer in het kader hieronder.

Ondersteuning van TPM 2.0 is noodzakelijk voor Windows 11.

Deze check houdt je processor aan tegen de officiële compatibiliteitslijst voor Windows 11, die alleen AMD-processors met Zen+ of nieuwer (Ryzen 2000 en hoger) en Intel-processors met Coffee Lake of nieuwer (Core 8000 en hoger) bevat, plus enkele later toegevoegde cpu's. Verderop gaan we dieper in op de vraag waar deze eisen vandaan komen.

Voor Windows 11 heb je 4GB of meer werkgeheugen nodig.

Windows 11 heeft een opslagmedium van minstens 64GB nodig.

Windows 11 vereist minimaal een processor met twee cores.

Een processor met een kloksnelheid van 1GHz of hoger is nodig om Windows 11 te kunnen draaien.

Ook UEFI-bootmethode en GPT-partitietabel verplicht De PC Health Check-app geeft aan dat je pc geen Secure Boot ondersteunt als je een verouderde bootmethode gebruikt. Secure Boot kan alleen werken als je de UEFI-bootmethode met een GPT-partitietabel gebruikt. Of Secure Boot daadwerkelijk is ingeschakeld, maakt voor het installeren van Windows 11 niet uit. Je kunt de boot-methode alleen omzetten van legacy naar UEFI als je tegelijk de partitietabel van je opslagmedium wijzigt. Verderop lichten we toe hoe je dat moet doen.

Waarom zijn alleen nieuwe processors compatibel met Windows 11?

Om te beginnen ondersteunt Windows 11 uitsluitend 64bit-processors, of het nu x86- of Arm-chips zijn. Draai je nu een 32bit-OS, dan kun je per definitie niet upgraden naar Windows 11. Heb je wel een 64bit-processor maar draai je een 32bit-OS, dan moet je een schone Windows 11-installatie uitvoeren.

Daarnaast hanteert Microsoft een lijst met officieel compatibele processors, die op de website van de softwaremaker zijn gepubliceerd per merk: AMD, Intel en Qualcomm. Kort samengevat zit je goed met een AMD Ryzen 2000-processor of nieuwer, of een Intel Core 8000-processor of nieuwer. Ook enkele oudere processors staan op de lijst, mits ze in een systeem zitten dat wordt voorzien van DCH-drivers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Core i7-7820HQ - wel zo handig voor Microsoft, want anders zou de nieuwste Surface Studio-all-in-one niet Windows 11-compatibel zijn.

Microsoft heeft twee belangrijke redenen om alleen voor deze processors Windows 11-compatibiliteit te garanderen. De eerste daarvan is stabiliteit. Iedereen mocht deelnemen aan het Insider-programma voor Windows 11, ook wie niet voldeed aan de systeemeisen. Daardoor weet Microsoft dat gebruikers die niet voldoen aan de systeemeisen gemiddeld 52 procent meer crashes voor hun kiezen kregen dan gebruikers die wel een officieel compatibele pc hebben. Vooral niet langer bijgewerkte drivers zouden achter veel van die crashes zitten.

Daarnaast bieden alle processors op de officiële supportlist ondersteuning voor mbec , waarmee vbs hardwarematig kan worden uitgevoerd. Oudere cpu's moeten dit emuleren, waardoor deze beveiligingsfunctie een grotere impact op de prestaties heeft. Microsoft adviseert oem's om deze functie op nieuwe pc's te activeren, maar doet dat niet automatisch als je een bestaande pc upgradet.

TPM 2.0 inschakelen

Eén van de meest voorkomende redenen waarom je Windows 11 nog niet kunt installeren op je pc, zal het ontbreken van TPM 2.0-ondersteuning zijn. Op veel los verkochte moederborden staat dit standaard uit; grote kans dat dit op je zelfbouwsysteem dus ook het geval is. Je hebt overigens geen hardwarematige TPM-module nodig. De virtuele TPM-implementatie in moderne processors van AMD en Intel voldoet.

Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat je systeem TPM 2.0 ondersteunt als je een Intel-processor met Skylake-cores (Core 6000 en nieuwer) of een AMD Ryzen-processor hebt. Om TPM 2.0 te activeren, moet je in je bios op zoek naar de optie daarvoor. Bij Intel-moederborden heet die doorgaans gewoon TPM 2.0 of PTT , bij AMD-processors is de benaming fTPM gebruikelijk.

Elk bios is net wat anders ingedeeld, maar op basis van de bios-screenshots die we hebben gemaakt voor onze moederbordreviews, hebben we hieronder algemene richtlijnen opgesteld over waar je deze optie kunt vinden. De nieuwste bios-versies hebben (f)TPM overigens vaak standaard aan staan.

Moederbord met Intel-chipset

ASUS: Advanced -> PCH/FW Configuration -> PTT & TPM Device Selection (firmware)

ASRock: Security -> Intel Platform Trust Technology

Gigabyte: Settings -> Miscellaneous -> Trusted Computing -> Security Device Support

MSI: Settings -> Security -> Trusted Computing -> Security Device Support

ASUS: Advanced -> PCH/FW Configuration -> PTT & TPM Device Selection (firmware) ASRock: Security -> Intel Platform Trust Technology Gigabyte: Settings -> Miscellaneous -> Trusted Computing -> Security Device Support MSI: Settings -> Security -> Trusted Computing -> Security Device Support Moederbord met AMD-chipset

ASUS: Advanced -> AMD fTPM Configuration -> AMD CPU fTPM

ASRock: Advanced -> CPU Configuration -> AMD fTPM Switch

Gigabyte: Settings -> Miscellaneous -> AMD CPU fTPM

MSI: Settings -> Security -> Trusted Computing -> Security Device Support & AMD fTPM Switch

Bij dit ASRock-moederbord schakel je TPM 2.0 in door 'Intel Platform Trust Technology' op Enabled te zetten

Als je wil controleren of het inschakelen van TPM 2.0 gelukt is, open je tpm.msc vanuit het startmenu.

Wisselen van legacy/MBR naar UEFI/GPT

Sinds een jaar of tien geldt UEFI als de opvolger voor het traditionele bios. De opstartmethode die deel uitmaakt van UEFI is zowel sneller als veiliger dan de legacy-optie. Deze optie hangt samen met het type partitietabel dat aanwezig is op je harddisk of ssd. Een UEFI maakt gebruik van GPT , een traditioneel bios van MBR . MBR heeft diverse limieten, zoals een maximale schijfgrootte van 2TB.

Als je nu een nieuwe Windows-installatie zou uitvoeren, wordt je opslagmedium standaard ingedeeld met GPT. Je zult dus alleen nog MBR gebruiken als je hebt geüpgraded van een oudere Windows-versie of je je bios op CSM hebt staan.

Een bios in UEFI-modus kan niet opstarten van een MBR-partitietabel. Daarom moet je deze twee eigenschappen tegelijk omzetten als je naar UEFI en GPT wil wisselen om je pc Windows 11-compatible te maken.

Vanaf Windows 10 versie 1703 kun je een partitietabel achteraf converteren van MBR naar GPT, zonder dat je daarvoor losse (vaak betaalde) tools nodig hebt. Wel is het aan te raden om een goede back-up te maken voordat je dit doet; als er iets misgaat, kun je in een situatie terechtkomen waarin je Windows niet langer kunt opstarten.

Controleer of je nu gebruikmaakt van een MBR-partitietabel. Klik hiervoor rechts op de startknop, ga naar Schijfbeheer/Disk management, klik met rechts op je opstartschijf (doorgaans schijf 0) en kies voor Eigenschappen -> Volumes. Bij 'Partitiestijl' vind je het type partitietabel dat nu wordt gebruikt. Controleer of je in je bios kunt schakelen naar de UEFI-opstartmodus, door de opstartmodus te wijzigen van 'legacy' naar 'UEFI' of door CSM uit te schakelen. Doe dit nu nog niet. Open een commandprompt met administratorrechten en voer het volgende commando uit:

mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS Start je computer opnieuw op naar het bios. Verander op de manier die je eerder hebt gevonden de legacy-bootmodus naar UEFI, en/of schakel CSM uit.

In het bios van dit MSI-moederbord kun je de opstartmodus wijzigen met de optie 'BIOS CSM/UEFI Mode'.

Secure Boot inschakelen

Ook Secure Boot heeft een relatie met de overstap van het traditionele bios naar UEFI. Je kunt Secure Boot namelijk alleen inschakelen als je gebruikmaakt van de UEFI-opstartmodus. Gebruik je nog de legacy-modus of CSM, dan is dit niet mogelijk. Soms laat het bios je dit wel doen, maar dan heeft het in de praktijk geen effect.

Gebruik je al de UEFI-opstartmodus? Dan kun je Windows 11 installeren, ongeacht of Secure Boot zelf is in- of uitgeschakeld. Als je geen bijzondere wensen hebt, zoals dualbooten met een Linux-distro, kun je Secure Boot wel inschakelen in je bios. Doorgaans vind je deze instelling terug in de 'Advanced'- of 'Boot'-tabbladen. Gebruik je wel nog de legacy-modus of CSM, dan moet je je Windows-installatie eerst converteren naar UEFI/GPT, via de stappen hierboven.

Toch Windows 11 zonder TPM, UEFI of ondersteunde cpu?

Windows zou Windows niet zijn als er niet via een omweg toch een hoop mogelijk is. Je kunt Windows 11 in theorie zelfs installeren zonder aan ook maar één van alle bovengenoemde eisen te voldoen. Hiervoor bieden we hieronder een stappenplan, maar gebruik dit met beleid; zowel de stabiliteit als de veiligheid van je systeem is niet gegarandeerd.

Microsoft zinspeelde er zelfs op dat Windows 11-gebruikers die deze omweg gebruiken geen updates krijgen. In de praktijk is dat tot op dit moment niet het geval met reguliere beveiligingspatches, maar het lijkt ons inderdaad onwaarschijnlijk dat je de volgende grote jaarlijkse update zomaar krijgt aangeboden. Voor de Windows 11-update heb je immers al door een hoop hoepels moeten springen.

We raden onderstaand stappenplan alleen aan om te kunnen experimenteren met Windows 11 op een niet-compatibele pc. Voor een pc die je dagelijks gebruikt is het een verstandiger idee om gewoon Windows 10 te blijven gebruiken. Microsoft biedt daarvoor nog tot minstens 2025 support en security-updates.

Stappenplan omzeilen systeemeisen Windows 11 bij een upgrade

Open de registereditor door regedit te typen in het startmenu. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup. Maak een DWORD-value aan met de naam AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU . Zet de waarde op 1. Maak een USB-stick met Windows 11 via de Media Creation Tool van Microsoft. Voer de setup-executable uit vanaf de USB-stick. Je krijgt tijdens de setup een melding dat je Windows 11 installeert op niet-ondersteunde hardware, maar kunt vervolgens wel doorgaan.

Stappenplan omzeilen systeemeisen Windows 11 bij een schone installatie

Maak een USB-stick met Windows 11 via de Media Creation Tool van Microsoft. Boot vanaf deze USB-stick. Na enkele stappen krijg je in de set-up de melding dat je pc niet aan de systeemeisen voldoet. Druk nu op Shift+F10 om een commandprompt te openen en open de registereditor door regedit te typen, gevolgd door een enter. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup. Klik met rechts op Setup en kies voor New -> Key. Noem deze sleutel LabConfig . Open de zojuist aangemaakte sleutel en maak binnen LabConfig twee DWORD-values aan. Noem ze BypassTPMCheck en BypassSecureBootCheck . Pas de waarde van beide values aan van 0 naar 1. Sluit regedit en de commandprompt. Ga een stap terug in de set-up en vervolgens weer een stap vooruit. De set-up gaat nu door alsof je pc aan de systeemeisen voldoet.

Bonus: Windows 11 installeren met een lokaal account

Microsoft adviseert om Windows 11 te installeren met een Microsoft-account. Dit maakt het onder meer mogelijk om instellingen tussen meerdere pc's te synchroniseren, aankopen te doen in de Microsoft Store en games die je hebt gekocht voor je Xbox te spelen. Met ingang van Windows 11 is het gebruik van een Microsoft-account zelfs verplicht als je de Home-editie van het OS gebruikt. Alleen Windows 11 Pro biedt je nog de optie om een lokaal account te gebruiken.

Sommige tweakers prefereren het gebruik van een lokaal account, vaak uit hoofde van privacy. Tijdens de installatie van Windows 11 Pro kun je in het inlogscherm simpelweg kiezen voor het enigszins onopvallende tekstlinkje Sign-in options -> Offline account. Maar ook als je Windows 11 Home installeert, is er een truc om toch onder een Microsoft-account uit te komen.

Zo installeer je Windows 11 Home met een lokaal account

Start de installatie zonder actieve netwerkverbinding. Als je op het scherm komt dat om een netwerkverbinding vraagt, druk je op Shift+F10 om een commandprompt te openen. Type nu het volgende commando, gevolgd door een enter: taskkill /F /IM oobenetworkconnectionflow.exe Sluit de commandprompt. Als je nu om een reguliere accountnaam wordt gevraagd, heb je de verplichting voor een Microsoft-account succesvol omzeild.

Tijdens de bèta was het ook mogelijk om op Alt+F4 te drukken zodra je in het netwerkscherm kwam, maar dat eenvoudige trucje lijkt Microsoft in de final-versie van Windows 11 te hebben verwijderd.

Prestaties in Windows 11: Wat levert de upgrade je op?

Wil je weten wat de overstap naar Windows 11 je oplevert qua prestaties? Lees dan onze uitgebreide prestatievergelijking, met benchmarks die zijn gedraaid onder zowel Windows 11 als Windows 10.