AMD: Windows 11 is tot 15 procent langzamer op AMD-cpu's, fixes komen in oktober

AMD erkent dat Windows 11 langzamer werkt op compatibele AMD-processors dan Windows 10. Dit komt door problemen in het L3-cache en de manier waarop de processor threads verdeelt over cores. Microsoft en AMD werken aan updates die in oktober moeten verschijnen.

Bij het eerste probleem is de latentie van het L3-cache drie keer hoger dan bij Windows 10 het geval was. Daardoor kunnen applicaties die gevoelig zijn voor memory subsystem acces time-verschillen trager werken dan voorheen, schrijft AMD. Applicaties die hier gevoelig voor zijn, kunnen ongeveer drie tot vijf procent trager werken dan zou moeten. Sommige programma's, 'zoals games die vaak voor esports worden gebruikt', kunnen tien tot vijftien procent langzamer werken dan op het vorige besturingssysteem.

Het tweede probleem ligt bij CPPC2 binnen de UEFI, die bepaalt welke threads door welke cores verwerkt worden. Bij Windows 11 zouden threads niet langer automatisch door de snelste core van een processor worden verwerkt. Vooral programma's die afhankelijk zijn van een of weinig threads zouden verminderde performance zien. Dit probleem zou dan ook vooral merkbaar zijn in processors met acht kernen of meer en een tdp boven de 65W.

Voor het L3-cache is er een Windows-update nodig, het CPPC2-probleem is met een AMD-update op te lossen. AMD zegt dat beide updates in oktober verschijnen. Tot die tijd worden getroffen gebruikers aangeraden op Windows 10 te blijven.

Windows 11 verscheen maandagavond. Tweakers publiceerde op dinsdag benchmarks van het nieuwe besturingssysteem. Daaruit bleek al dat de gebruikte AMD-cpu bij bepaalde applicaties langzamer werkte dan op Windows 10, al waren er bij andere applicaties weer weinig tot geen verschillen.