AMD erkent systeemhaperingen in Windows door firmware-TPM en werkt aan oplossing

AMD erkent dat gebruikers van Ryzen-cpu's systeemhaperingen kunnen ervaren als ze de firmware-TPM inschakelen op Windows 11- en Windows 10-pc's. Het bedrijf werkt aan een oplossing in de vorm van een biosupdate die vanaf begin mei moet uitkomen.

Volgens AMD worden de haperingen veroorzaakt doordat bepaalde Ryzen-systeemconfiguraties soms verlengde geheugentransacties doen met het SPI-flashgeheugen van moederborden, die gerelateerd zijn aan de fTPM. De haperingen duren totdat de geheugentransacties zijn voltooid. De problemen worden opgelost in Agesa-versie 1207, die wordt geïntroduceerd in nieuwe biosversies. De eerste updates worden naar verwachting begin mei uitgebracht door moederbordfabrikanten. De exacte releasedatum verschilt per moederbord.

De gebruikers die TPM-functionaliteit nodig hebben, kunnen tot die tijd overstappen op een dTPM-hardwaremodule, zegt AMD. Dat is echter niet mogelijk op alle moederborden of systemen. Gebruikers dienen zelf een geschikte module voor hun moederbord aan te schaffen. AMD raadt gebruikers die overstappen op een dTPM aan om eerst een back-up van hun gegevens te maken. Ook dienen gebruikers eventuele schijfencryptie die gebruikmaakt van de TPM uit te schakelen, zoals BitLocker.

De TPM-ondersteuning is officieel vereist in Windows 11, hoewel die eis vooralsnog niet strikt wordt nageleefd door Microsoft. Er is geen TPM-eis voor Windows 10. Gebruikers melden al langer haperingen door de fTPM op AMD-systemen. Een YouTube-gebruiker plaatste in januari bijvoorbeeld een video die het probleem demonstreert. Tom's Hardware schrijft dat het probleem zich voordoet op AM4-systemen met Zen+- tot Zen 3-cpu's.