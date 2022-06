VU Amsterdam ontdekt nieuwe Spectre-kwetsbaarheid die Intel- en Arm-cpu's treft

Securityonderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een nieuwe Spectre-kwetsbaarheid ontdekt. Die kwetsbaarheid treft veel moderne Intel-processors en bepaalde Arm-cpu's. Beide bedrijven komen met beveiligingsupdates die het probleem moeten oplossen.

De beveiligingsonderzoekers noemen de aanval Branch History Injection, oftewel BHI of Spectre-BHB. Het is een nieuwe variant van de bestaande Spectre-V2-kwetsbaarheid. De onderzoekers hebben een proof of concept exploit gemaakt waarmee ze het kernelgeheugen van moderne Intel-cpu's kunnen onderscheppen. In een video weten de onderzoekers bijvoorbeeld een root entry te laten uitlekken op een systeem met een Intel Core i7-10700K. Ook bepaalde Arm-cpu's worden getroffen, hoewel de kwetsbaarheid geen impact lijkt te hebben op AMD-processors, schrijft Phoronix.

BHI kan hardwarematige mitigaties voor Spectre-V2, zoals eIBRS en CSV2, omzeilen. Via de nieuwe kwetsbaarheid kunnen hackers eigen predictor entries injecteren in de global branch prediction history en daarmee kernelgegevens laten uitlekken.

Intel heeft een complete lijst gepubliceerd met processors die kwetsbaar zijn voor Spectre-BHB. Daaruit blijkt dat alle chips die het bedrijf sinds 2013 heeft uitgebracht, kwetsbaar zijn; de lijst begint met de Haswell-generatie en ook de recente Alder Lake-cpu's voor consumenten en Ice Lake-serverprocessors staan op de lijst. Intel brengt beveiligingsupdates en mitigaties voor de kwetsbaarheid uit. Die zijn bijvoorbeeld al doorgevoerd in Linux-kernelversie 5.16 en met terugwerkende kracht aan oudere kernelversies toegevoegd.

Verschillende Arm-cores zijn ook kwetsbaar, waaronder Cortex A15-, A57-, A78-, X1- en X2-kernen, die bijvoorbeeld worden gebruikt in smartphones. Ook Neoverse N2-, Neoverse N1- en V1-cores voor servers en hpc-doeleinden zijn kwetsbaar. Arm komt ook met updates die de problemen moet mitigeren. AMD-chips lijken niet getroffen te zijn. De Intel-kwetsbaarheden worden gevolgd op CVE-2022-0001 en CVE-2022-0002. Arm gebruikt CVE-2022-23960.