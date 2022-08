De laatste jaren verschijnen er met regelmaat nieuwe onderzoeken die laten zien hoe data uit processorcaches kan worden achterhaald. Een nieuw onderzoek genaamd Æpic Leak doet dat ook, maar met een twist. "In tegenstelling tot Spectre of Meltdown is dit geen sidechannel-aanval", vertelt Pietro Borrello aan Tweakers. Dat maakt de bug veel 'betrouwbaarder' én gevaarlijker.

Borrello en zijn medeonderzoeker Andreas Kogler noemen hun onderzoek Æpic Leak, maar het wordt ook geregistreerd als CVE-2022-21233. Ze presenteerden het op securityconferentie BlackHat, die deze week plaatsvindt. Æpic Leak is een woordspeling op APIC, de Advanced Programmable Interrupt Controller. Dat is de component in Intel-cpu's die Borrello en Kogler wisten uit te buiten.