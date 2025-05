Hackersconferentie DEF CON moet verplaatsen naar andere locatie

Hackersconferentie DEF CON vindt dit jaar voor het eerst plaats in het conventiecentrum van Las Vegas in plaats van in een van de hotels van Caesars. De organisatie noemt daar geen reden voor, maar bezoekers vermoeden dat de ontruiming van vorig jaar aanleiding is voor de verplaatsing.

De organisatie achter DEF CON meldt in een update dat de jaarlijkse hackersconferentie dit jaar niet meer in een van de Caesars-hotels plaatsvindt, maar in het Las Vegas Convention Center. Daarnaast vinden de trainingssessies plaats in het Sahara-hotel. De conferentie vindt dit jaar van 8 tot 11 augustus plaats in 'Sin City'.

De hackersconferentie vindt al jaren plaats in de gebouwen van Caesars, waaronder het klassieke Caesars Palace en de bijbehorende conferentiehal. De organisatie geeft aan verrast te zijn door het besluit, dat eenzijdig door de hotelketen is opgelegd.

Caesars heeft ook geen verklaring gegeven voor het beëindigen van het contract. Sommige bezoekers speculeren dat de beslissing verband houdt met de grootschalige evacuatie die vorig jaar plaatsvond. Toen moest de volledige beursvloer worden ontruimd vanwege een verdachte achtergelaten tas. Ook werden veel casino's in Las Vegas kort na de hackersconferentie getroffen door een grootschalige ransomwareaanval, hoewel er geen enkele link is tussen die aanval en de aanwezigheid van DEF CON-bezoekers in de stad.