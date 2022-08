De Nederlandse beveiligingsonderzoeker Thijs Alkemade vond een ernstige kwetsbaarheid in macOS. Het ging om een vrij doorsnee process injection, maar met een belangrijke kanttekening: hij kon er niet alleen een applicatie, maar het hele OS mee overnemen. Op hackersconferentie Defcon vertelde hij Tweakers meer over het lek.

Alkemade werkt als securityonderzoeker bij beveiligingsbedrijf Computest. Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens securityconferenties BlackHat en Defcon in Las Vegas. Tweakers sprak hem daar over zijn bevindingen, vlak na een presentatie van een andere beveiligingsonderzoeker, die over DLL-hijacking in Windows sprak. Alkemade zat ook in die zaal te luisteren, vooral uit interesse. Zijn onderzoek naar een lek in macOS heeft namelijk veel weg van DLL-hijacking. "Er zit wel verschil in", zegt Alkemade. "DLL-hijacking werkt niet op macOS, omdat daar bescherming in zit. Als je een library laadt, controleert het besturingssysteem de signature daarvan; dat kun je niet zomaar overnemen." Toch lijkt de kwetsbaarheid die hij in macOS vond, veel op dat proces, legt hij uit.