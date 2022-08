Apple-1-prototype is geveild voor bijna 700.000 dollar

Een zeldzaam Apple-1-prototype is donderdag geveild voor bijna 700.000 dollar. Het prototype is in 1976 door Apple-medeoprichter Steve Jobs gebruikt om de Apple-1 te demonstreren. Wie het heeft gekocht, is niet bekend.

Op de printplaat staat de beschrijving 'Apple Computer A'. Volgens veilinghuis RR is het bord met de hand gesoldeerd door Apple-medeoprichter Steve Wozniak. Jobs heeft het prototype gebruikt om de Apple-1 te demonstreren aan Paul Terrell, eigenaar van The Byte Shop in Mountain View, Californië. The Byte Shop was een van de eerste winkels voor personal computers ter wereld.

De demonstratie leverde Jobs en Wozniak hun eerste grote order op. Aanvankelijk wilden de Apple-oprichters de Apple-1 verkopen als een bouwpakket voor 40 dollar. Terrell stelde echter voor om de Apple-1 als een volledig geassembleerde personal computer te verkopen voor 666,66 dollar.

Het prototype heeft vele jaren in de Apple Garage gestaan voordat het ongeveer 30 jaar geleden door Jobs aan de verkoper werd gegeven. Om de echtheid te verifiëren, is het prototype vergeleken met polaroidfoto's van het apparaat uit de jaren zeventig. Het is ook onderzocht door Apple-1-expert Corey Cohen, die voor de veiling een verslag van dertien pagina's heeft opgesteld, schrijft persbureau AP.

Ondanks de beschadigingen die het prototype heeft opgelopen door de jaren heen, is het geveild voor 677.196 dollar. Er zijn weinig details bekend over de koper, behalve dat hij afkomstig is uit San Francisco Bay Area.