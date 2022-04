Nederlands team wint Pwn2Own-hackwedstrijd in Miami

Het Nederlandse Computest Sector 7-team heeft de meeste punten gescoord in Pwn2Own Miami 2022, de drie dagen durende hackwedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door het Zero Day Initiative.

Daan Keuper en Thijs Alkemade van het Sector 7-team van Computest wisten na twee van de drie dagen hacken al 90 punten en 90.000 dollar te vergaren in de Pwn2Own-competitie. Daarmee wonnen ze de titel Master of Pwn. Op dag een wisten ze een kwetsbaarheid in Ignition van Inductive Automation te vinden waardoor ze code konden uitvoeren op de software. Het gaat bij Ignition om zogenoemde scadasoftware voor industriële systemen. Op de eerste dag troffen ze ook een kwetsbaarheid in Aveva Edge aan, eveneens industriële software voor supervisory control and data acquisition. Het duo sloot de dag af met het uitbuiten van een bug in calc, al was deze bug al eerder tijdens de competitie aan het licht gekomen.

De interessantste kwetsbaarheid die de twee aan het licht brachten, betrof het omzeilen van de check of applicaties wel te vertrouwen zijn volgens de OPC UA-standaard. Dit is een standaard van de OPC Foundation voor de interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van industriële systemen. De organisatie van Pwn2Own sprak van een van de interessantste bugs die ze gezien hadden bij de competitie. Deze leverde Computest Sector 7 40.000 dollar op.

Pwn2Own is een hackwedstrijd die ieder jaar wordt gehouden. Tijdens de competitie worden ethische hackers uitgedaagd om nieuwe kwetsbaarheden in bepaalde software te vinden. Succesvolle pogingen worden beloond met een geldbedrag, dat afhankelijk is van de software waarin de kwetsbaarheid wordt gevonden. Keuper en Alkemade wonnen in april van vorig jaar ook al Pwn2Own, mede nadat ze een kwetsbaarheid hadden gevonden in Zoom. Tweakers sprak toen met het tweetal over hun werk.