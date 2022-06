De Nederlandse hackers Daan Keuper en Thijs Alkemade wonnen in april van dit jaar de hackwedstrijd Pwn2Own nadat ze een kwetsbaarheid hadden gevonden in Zoom. De hackers, die werken voor securitybedrijf Computest, bouwden een exploit waarmee ze van een afstand code konden uitvoeren op het Windows-systeem van een Zoom-gebruiker. Omdat het lek nog niet was gedicht, mocht het duo geen details vrijgeven over de kwetsbaarheid. Inmiddels mogen ze dat wel. De hackers hebben een technische analyse online gezet waarin ze hun exploit uitleggen. Tweakers sprak met hen over Pwn2Own en hoe je een effectieve exploit bouwt.