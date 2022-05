Zoom gaat advertenties tonen in gratis versie

Zoom gaat advertenties in de gratis versie van zijn videobelsoftware tonen. Voorlopig verschijnen die alleen in de browser als een gratis gebruiker daar een gesprek eindigt, maar mogelijk worden de advertenties later op andere plekken getoond.

Het gaat voorlopig nog om een pilotprogramma, schrijft Zoom. Het bedrijf zegt dat het advertenties wil tonen om ook gratis gebruikers 'toegang tot het platform te kunnen blijven geven'. Veel details over de advertenties geeft Zoom nog niet. Het bedrijf schrijft dat de advertenties tijdens de pilot alleen te zien zijn in de browserpagina zodra gebruikers een gesprek beëindigen. Dat is alleen het geval bij gebruikers zonder abonnement, en alleen bij gesprekken die door andere gratis gebruikers worden gehouden.

Zoom zegt dat het om de advertenties te tonen het privacybeleid heeft bijgewerkt. In het nieuwe beleid is opgenomen dat Zoom 'informatie van advertenties van derde partijen' mag verzamelen, bijvoorbeeld hoe vaak een gebruiker op advertenties klikt. Ook schrijft het bedrijf dat het voortaan cookies kan gebruiken om gebruikers advertenties te tonen. Het bedrijf zegt dat het geen informatie over meetings of de inhoud van gesprekken of verzonden bestanden gebruikt voor advertenties.

Volgens Zoom worden de advertenties alleen in 'bepaalde landen' getoond, maar welke dat zijn en of Nederland of België daarbij zitten is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe lang de pilot loopt.