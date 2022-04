Voor iedereen was 2020 een heftig jaar, voor zowel individuen als voor bedrijven. Maar voor weinig techbedrijven waren de afgelopen maanden zo'n achtbaanrit als voor Zoom. Dat groeide in korte tijd uit van kleine start-up naar een van de belangrijkste spelers in de verschuiving naar thuiswerken. Dat ging niet zonder slag of stoot. De vraag is of het bedrijf zijn privacy- en securityprioriteiten inmiddels echt op orde heeft.

Het was even wennen voor Magnus Falk om over te stappen naar Zoom, vertelt hij in een interview aan Tweakers. De huidige 'cio advisor' van het videobelbedrijf werkte jarenlang bij grote bedrijven als Credit-Suisse en was cto voor de Britse overheid. Om dan over te stappen naar een bedrijf uit Sillicon Valley is wel even wat anders, zegt hij. In september 2019 starttte hij als chief information officer advisor voor Europa bij Zoom, dat sneller groeide dan het kon bijbenen. De typische agile-cultuur en snelle ontwikkelingen trokken hem aan. Dat was een klein half jaar voordat de coronacrisis volop losbarstte en Zoom naar de zesde versnelling moest schakelen. Falk: "Al dat 'zoombomben' leidde tot de vraag of het überhaupt wel veilig was Zoom te gebruiken."