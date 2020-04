Zoom stelt adviesraad met beveiligingsexperts aan

Zoom gaat samenwerken met experts uit de beveiligingswereld om verschillende problemen in het platform op te lossen. Het bedrijf heeft daarvoor een adviesraad opgesteld. Het bedrijf heeft daarnaast de oud-beveiligingsbaas van Facebook Alex Stamos binnengehaald als consulent.

In de adviesraad zitten de chief information security officers van verschillende grote techbedrijven. Die werken onder andere bij VMware, Netflix, Uber en EA, schrijft Zoom-ceo Eric Yuan in een blogpost. "Met deze CISO-raad zetten we een adviesraad op met mensen die mij persoonlijk gaan adviseren", schrijft Yuan. "Deze groep zorgt eroor dat privacy en beveiliging vooraan staan bij alles wat we doen bij Zoom." Naast de adviesraad wordt ook Alex Stamos betrokken bij het bedrijf. Hij treedt aan als een 'externe consulent', schrijft hij in een blog. Hij komt niet bij het bedrijf werken, maar krijgt 'een begeleidende rol'. Stamos was de chief information security officer bij Facebook in de tijd dat het Cambridge Analytica-schandaal plaatsvond, maar werkt sinds 2018 niet meer bij het sociale netwerk.

Zoom heeft de laatste weken veel last van problemen rondom de veiligheid van de dienst. Die zou onder andere informatie naar Facebook sturen, e-mailadressen laten uitlekken, en toegang tot de microfoon en camera toestaan terwijl dat niet de bedoeling was. Het bedrijf maakte vorige week zijn excuses en beloofde de komende tijd geen nieuwe features meer te ontwikkelen, maar alleen nog te werken aan het repareren van kwetsbaarheden. Stamos verdedigde het bedrijf eerder deze maand nog. Op Twitter noemde hij de voorvallen 'shallow bugs'.