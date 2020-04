Zoom laat gebruikers kiezen via welke servers dataverkeer loopt

Betalende gebruikers van videobelapp Zoom kunnen vanaf volgende week zelf bepalen vanaf welke servers ze bellen. Dat gaat per regio. Zoom hoopt daarmee waarschijnlijk wat van de kritiek weg te nemen die het in de afgelopen tijd van internationale gebruikers heeft gekregen.

De nieuwe functie zal vanaf zaterdag 18 april actief zijn, schrijft het bedrijf in een blogpost. Dat geldt alleen voor betalende gebruikers. Die kunnen dan kiezen via welke regio ze hun videoverbindingen willen laten verlopen. Gebruikers kunnen met een opt-in kiezen voor specifieke regio's, maar ook met een opt-out. De standaardregio blijft wel ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld, zegt Zoom. Gebruikers kunnen geen specifieke server of specifiek land opgeven waarlangs zij hun verbindingen willen laten verlopen, maar wel een geografische regio. Dat zijn de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, India, China, Latijns-Amerika, en Japan-Hongkong.

Zoom voert de functie waarschijnlijk in na kritiek van een week geleden. Toen besloot de overheid van Taiwan het gebruik van Zoom te verbieden. Dat deed het toen bleek dat Zoom het verkeer van Taiwanese gebruikers via China leidde. Hoewel Zoom de situatie niet specifiek benoemt in de blogpost, schrijft het vaak over Chinese verbindingen. Zo schrijft het bedrijf dat data van niet-betalende Zoom-gebruikers in elk geval nooit via Chinese servers loopt. Ook moeten Chinese admins voor 25 april een specifieke opt-in doen om het verkeer via Chinese servers te laten verlopen.