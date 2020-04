Zoom corrigeert cijfers over aantal gebruikers

Zoom heeft de eigen cijfers over het aantal gebruikers van de dienst gecorrigeerd. Een aankondiging sprak vorige week over het aantal dagelijkse gebruikers, maar het blijkt te gaan om het aantal dagelijkse deelnemers aan videogesprekken.

De blogpost van vorige week stelt nu dat het gaat om 300 miljoen deelnemers aan videogesprekken, waar dat vorige week nog 300 miljoen dagelijkse gebruikers was. Een gebruiker kan op een dag deelnemen aan meerdere gesprekken en Zoom telt die dan als meerdere deelnemers aan videogesprekken.

De correctie maakt duidelijker dat het aantal gebruikers van videobeldiensten niet altijd goed te vergelijken is. Andere diensten melden vaak wel het aantal dagelijkse gebruikers, maar dat doet Zoom, ook na de correctie, niet. Sommige diensten melden allebei. Zo heeft Microsoft Teams 75 miljoen dagelijkse gebruikers en 200 miljoen dagelijkse deelnemers aan videogesprekken. Google Meet heeft 100 miljoen dagelijkse deelnemers. Van andere concurrenten als Cisco Webex zijn geen gegevens beschikbaar.

Zoom claimt tegen The Verge dat het gaat om een 'oprechte vergissing'. Bij eerdere cijfers ging het ook om dagelijkse deelnemers aan videogesprekken, waardoor de cijfers van Zoom ten opzichte van voor de uitbraak van het coronavirus wel te vergelijken zijn. Zoom had in december 10 miljoen dagelijkse deelnemers aan gesprekken, in maart 200 miljoen.