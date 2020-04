Videoconferencingtool Meet wordt gratis voor iedereen met Google-account

Googles zakelijke videoconferencingtool Meet wordt gratis voor alle gebruikers, mits ze over een Google-account beschikken en daarmee inloggen. De videobeldienst is hiermee niet langer uitsluitend beschikbaar als onderdeel van het op organisaties en bedrijven gerichte G Suite.

Een potentiële beperking van het gratis gebruik van Meet is dat Google de virtuele ontmoetingen in principe beperkt tot de duur van zestig minuten, al zegt het bedrijf dat het die limiet tot 30 september niet zal handhaven. Dat betekent dat de videodienst in de komende vijf maanden voor iedereen is te gebruiken, ook voor overleggen die langer dan een uur duren.

Een andere limiet, die al geruime tijd geldt, is dat sessies niet meer dan honderd participanten mogen hebben. Het was wel al mogelijk om als niet-betalende gebruiker deel te nemen aan een Meet-videobelsessie, maar de sessie moest altijd worden gestart door iemand met een betaalde G Suite-account.

De verandering is niet niet per direct beschikbaar. Google zegt dat Meet vanaf volgende week beschikbaar wordt gesteld voor alle gebruikers en dat gaat geleidelijk aan. Daardoor zou het enkele weken kunnen duren voordat iedereen zonder G Suite gebruik kan maken van Meet.

Google liet tijdens de presentatie van zijn recentste kwartaalcijfers weten dat het aantal gebruikers van Meet dagelijks met 3 miljoen toeneemt en dat het totale aantal gebruikers op meer dan 100 miljoen ligt. Zoom, een voorname concurrent van Meet, meldde onlangs dat het meer dan 300 miljoen gebruikers heeft.