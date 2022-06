Google integreert Meet in Gmail en toont tot zestien deelnemers beeldvullend

Google werkt aan nieuwe functionaliteit voor Meet, de videoconferencingtool die voorheen Hangouts Meet heette. Gebruikers kunnen deze straks direct vanuit Gmail openen en er komt een optie om maximaal zestien deelnemers tegelijk beeldvullend te zien.

Gebruikers van Meet kunnen voortaan direct vanuit Gmail voldoen aan oproepen voor een virtuele vergadering, meldt Googles vice-president Javier Soltero aan Reuters. Tot nu toe moest dat bijvoorbeeld via agenda-items in de Google Agenda.

Later deze maand volgt de optie om weergaven van deelnemers in een raster beeldvullend te tonen, tot een maximum van zestien. Dit is een populaire functie van het concurrerende Zoom. Verder gaat Meet de weergave van webcams bij slecht licht verbeteren en kan de videoconferencingtool straks achtergrondgeluiden zoals toetsenbordaanslagen filteren.

Meet is de zakelijke videotool van Google. De dienst stond tot voor kort bekend als Hangouts Meet. Hangouts is de consumentenversie. Google claimt dat Meet dagelijks twee miljoen nieuwe gebruikers krijgt en meer dan honderd miljoen gebruikers in het onderwijs heeft.