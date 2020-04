Overheidsfunctionarissen in India mogen Zoom niet meer gebruiken

Het Indiase overheidsorgaan Cyber Coordination Centre heeft een negatief advies gegeven over het gebruik van videobelapp Zoom door overheidsfunctionarissen. Het land voegt zich daarmee in een groeiend rijtje landen en organisaties die Zoom afraden of verbieden.

"Zoom is niet een veilig platform", staat er ondubbelzinnig in het advies. Verdere onderbouwing voor de beslissing is niet inbegrepen, maar in het nieuws zijn meerdere voorbeelden te vinden van hoe tekortkomingen op het gebied van Zooms privacy en veiligheid de laatste weken aan het licht zijn gekomen.

Zoom heeft meerdere van deze euvels zelf erkend in een excuus dat het onlangs maakte. Het ging daarbij om lekken in de Mac-app die toegang geven tot de microfoon en de camera en een fout in de manier waarop de Windows-app omgaat met links, waardoor het Windows-wachtwoord van gebruikers te achterhalen was.

In het rijtje instanties die Zoom afraden of verbieden, zitten Taiwan, het Nederlandse ministerie van Defensie, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, het onderwijs in Singapore, meerdere Amerikaanse scholen, SpaceX en NASA.

In de strijd om deze klachten weg te nemen, heeft Zoom begin april een periode van negentig dagen ingelast waarin het niet meer aan features werkt, maar alleen aan de veiligheid en privacy van de videobelapp. Ook komt er een beter bug bounty-programma en mogen externe onderzoekers de code van de apps onderzoeken om lekken te vinden. Daarnaast komt er een penetratietest. Het gebruik van Zoom is gestegen van 10 miljoen gebruikers enkele maanden geleden naar 200 miljoen gebruikers nu.