Autoriteit Persoonsgegevens komt met keuzehulp voor videobelapps

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een keuzehulp uitgebracht voor videobelapps. De privacytoezichthouder beoordeelt dertien veelgebruikte applicaties op hun privacybeleid en raadt gebruikers per situatie aan welke ze het anoniemst kunnen gebruiken.

De keuzehulp bestaat uit een diagram waarop van iedere app wordt bijgehouden welke gegevens hij verzamelt, of er versleuteling op zit, wat het verdienmodel is, en hoe en naar wie de app data verstuurt. Ook staat in de keuzehulp een lijst met functies en links naar het privacybeleid van de apps. De toezichthouder behandelt videoapps zoals FaceTime, HangOuts en het sinds kort steeds populairdere Houseparty en Zoom, maar ook apps die specifiek op privacy zijn gericht, zoals Signal, Jitsi en Talk.

De privacywaakhond maakt de kanttekening geen technisch onderzoek te hebben gedaan naar de werking van de apps. "De AP gaat af op wat bedrijven zelf zeggen over wat hun videobelapps met uw gegevens doen, bijvoorbeeld in hun privacyverklaring", schrijft de toezichthouder. De AP schijft ook dat gebruikers vooraf goed moeten nadenken waarvoor zij een videobelapp willen gebruiken. Als dat voor werk is of als er gevoelige informatie moet worden gedeeld, zijn andere criteria van toepassing dan wanneer er alleen een gesprek met familieleden plaatsvindt. De AP zegt sinds de coronacrisis veel vragen te hebben gekregen over de privacy van videobelapps. Sommige van die apps, zoals Zoom, krijgen de laatste tijd veel kritiek vanwege beveiligingslekken en andere privacyschendingen.