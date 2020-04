Toezichthouder controleert examensurveillance- en videobelsoftware in onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoeken of scholen de privacy van studenten waarborgen bij het inzetten van digitale communicatiemiddelen. De toezichthouder zegt veel berichten te ontvangen met zorgen over beeldbel- en surveillance-apps.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat bij onderwijsinstellingen na of ze hebben nagedacht over privacybescherming. De instellingen moeten aantonen hoe ze de privacy van leerlingen en studenten beschermen. Daarna kunnen er vervolgstappen komen, waarschuwt de toezichthouder. Hoe groot de schaal van het onderzoek is, is niet bekend. De AP begint zulke onderzoeken doorgaans met een vraag om meer informatie.

De privacywaakhond zegt in de afgelopen weken 'veel vragen' binnen te hebben gekregen over de inzet van digitale middelen bij scholen. Het gaat dan zowel om videobelprogramma's zoals Zoom als over 'proctoring'. Onder die laatste vallen tools die studenten in de gaten houden tijdens het maken van toetsen en examens. Onlangs klaagden Tilburgse studenten dat hun universiteit het programma Proctorio inzette voor examensurveillance. Het programma scant het scherm van de gebruiker, krijgt toegang tot de microfoon en de webcam, en indexeert zaken als het klembord en bezochte websites. Ook maken veel scholen gebruik van Zoom, dat de laatste tijd vaak kritiek te verduren kreeg.

De AP waarschuwt onderwijsinstellingen dat dergelijke tools veel informatie over studenten kunnen verzamelen. Daarbij kan bijvoorbeeld ook informatie worden verzameld over religieuze uitingen, stelt de toezichthouder. Daarmee kunnen de tools mogelijke bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Voor zulke gegevens gelden onder de AVG extra strenge regels wat beveiliging en noodzaak betreft.

Scholen die beeldbelsoftware inzetten, vallen onder de AVG omdat ze persoonsgegevens verwerken. Daarom moeten de scholen een afweging maken van tools die worden gebruikt. Die mogen bijvoorbeeld niet méér gegevens verzamelen dan nodig en de gegevens mogen maar beperkt worden bewaard. Ook moeten de onderwijsinstellingen studenten informeren over hoe hun data wordt ingezet.

De AP erkent dat het onderwijs 'onder grote druk technische maatregelen hebben moeten nemen'. "Maar", zegt AP-bestuurslid Katja Mur, "deze dataverwerking mag geen ondergeschoven kind van de coronacrisis worden." De waakhond heeft een lijst met tips opgesteld voor scholen die dergelijke software willen inzetten.