Bloomberg: eerste ARM-soc van Apple voor Macs heeft twaalf cores

Apples eerste Mac met een ARM-processor krijgt naar verluidt een soc die op 5nm wordt gemaakt en twaalf cores bevat. Het gaat om acht krachtige cores en vier zuinige cores. Het is nog niet duidelijk of het op een MacBook of iMac gaat, maar een laptop ligt voor de hand.

Bloomberg geeft voor het eerst technische details van de ARM-soc die Apple zou gaan gebruiken in een Mac. Volgens het financiële persbureau, dat bekend staat om zijn goede bronnen binnen Apple, gaat het om een soc die is gebaseerd op het ontwerp van de komende A14-soc voor iPhones, maar dan met meer cores. De soc zou acht krachtige Firestorm-cores krijgen, aangevuld met vier zuinige Icestorm-cores. Ook is de soc voorzien van een gpu, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Volgens de bronnen van Bloomberg is de soc 'veel sneller' dan die voor iPhones en iPads. Het ligt voor de hand dat de soc voor pc's niet alleen meer cores heeft, maar ook hogere kloksnelheden haalt, omdat het energieverbruik hoger kan zijn dan bij passief gekoelde smartphones en tablets. Apple gebruikt in zijn huidige iPad-socs maximaal vier krachtige cores en vier zuinige cores. Bij iPhones is dat twee en vier.

Het is nog niet duidelijk in welk apparaat Apple de ARM-soc stopt. Volgens Bloomberg komt er volgend jaar op zijn minst één Mac met de nieuwe soc. Dat zou zowel een iMac als een MacBook kunnen zijn. Het is aannemelijk dat het om een MacBook gaat, omdat ARM-socs zuinig zijn en ook de configuratie met snelle en zuinige cores lijkt op een laptopprocessor te wijzen. Naar verluidt gaat TSMC de chip maken op een 5nm-procedé.

Volgens Bloomberg werkt Apple onder de codenaam Kalamata aan meerdere socs en worden varianten met meer cores overwogen. Apple zou van plan zijn om jaarlijks een nieuwe soc voor Macs te ontwerpen, net zoals dat nu gebeurt met socs voor iPhones. De ontwikkeling van socs voor iPhones en Macs zou dan gelijk lopen. Apple gebruikt sinds 2005 Intel-processors voor zijn Macs. Door eigen chips te maken is Apple niet meer afhankelijk van de ontwikkelingen bij Intel.