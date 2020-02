Apple gebruikt komende vier jaar 5g-modems van Qualcomm in iPhones

In een document over de schikking die Qualcomm en Apple vorig jaar hebben getroffen, staat dat Apple de Snapdragon X55-, X60-, X65- en X70-modems gaat gebruiken in zijn smartphones. De 5g-modems komen terecht in iPhones die tot 2024 uitkomen.

Apple gaat tussen juni dit jaar en mei volgend jaar meerdere iPhones uitbrengen met daarin Qualcomms Snapdragon X55-modem. Een jaar later volgen er modellen met de Snapdragon X60-modem, en tussen juni 2022 en 2024 komen er iPhones met de Snapdragon X65 of X70. Apple en Qualcomm hebben dit vastgelegd in de schikking die ze vorig jaar troffen. Techjournalist Roland Quandt merkte dat op. Het document waaruit hij citeert, blijkt online te staan bij Docket Alarm.

In het document staan onder meer de afspraken die Apple en Qualcomm hebben gemaakt over de leveringen van chips. Technische details en prijzen zijn gecensureerd. Wel noemt het document dus de komende modems van Qualcomm, die het bedrijf nog niet zelf heeft aangekondigd.

Begin 2019 introduceerde Qualcomm zijn Snapdragon X55-modem. Dat is een 5g-modem dat op 7nm wordt gemaakt en dit jaar ook gecombineerd zal worden in veel Android-smartphones met de Snapdragon 865-soc. Apple gebruikt geen Snapdragon-socs, maar koopt de komende jaren wel modems bij Qualcomm in. In de huidige iPhone 11-serie zitten 4g-modems van Intel.

Het document sluit niet uit dat Apple ook iPhones met andere modems uitbrengt. Vlak nadat Qualcomm en Apple schikten en bekend werd dat de iPhone-maker een zes jaar durende chipdeal had gesloten met de modemfabrikant, stopte Intel met het ontwikkelen van 5g-modems. Apple was de belangrijkste klant van Intels modemdivisie. Enkele maanden later kocht Apple de smartphonemodemdivisie van Intel, met als doel om eigen 5g-modems te ontwikkelen. Vermoedelijk duurt het nog jaren voordat Apple zijn eigen 5g-modem kan gebruiken.