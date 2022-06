Kuo: Apples zelfontworpen 5G-modem verschijnt op z'n vroegst in 2023 in iPhones

Apple zou pas op z'n vroegst in 2023 voor het eerst zijn eigen 5G-modems in iPhones willen verwerken, stelt analist Ming-Chi Kuo. Eerder gingen er al geruchten dat het bedrijf al in 2022 eigen modems zou gaan gebruiken.

Kuo voorspelt in een bericht aan investeerders dat Apple 'op z'n vroegst' in de iPhones van 2023 zijn eigen 5G-modem wil plaatsen. De brief is in handen van MacRumors. Apple werkt al langer aan een eigen 5G-modem. Het bedrijf nam daarvoor in 2019 Intels smartphonemodemdivisie over. In dat jaar zei het bedrijf ook al dat Apple 2022 heeft ingesteld als deadline voor de eerste iPhone met een eigen modem. Die deadline wordt waarschijnlijk dus niet gehaald. Over de oorzaak van de vertraging zegt Kuo niks.

In 2020 bleek uit de schikking tussen Apple en Qualcomm dat Apple vier jaar lang Qualcomm-modems blijft gebruiken. Dat betekent dat er in 2024 nog Apple-smartphones uitkomen met modems van Qualcomm. Het is echter mogelijk dat Apple op een gegeven moment zowel bij Qualcomm modems afneemt, als eigen modems maakt.

Apple maakt nu nog gebruik van Qualcomms 5G-chips. Volgens Kuo zal die fabrikant moeten uitwijken naar het leveren aan makers van goedkopere smartphones, om het verlies van Apple als klant te compenseren. "Qualcomm wordt dan gedwongen om mee te dingen naar meer orders in lagere prijsklassen. Als de chiptekorten minder groot worden, hebben MediaTek en Qualcomm minder macht in de onderhandelingen met fabrikanten, waardoor er meer concurrentiedruk ontstaat in de midden- tot lagere markten", schrijft Kuo.