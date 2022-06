IBM: Chiptekorten kunnen nog 'een paar jaar' aanhouden

Het kan nog een paar jaar duren voor alle chiptekorten weg zijn, stelt IBM-topman Jim Whitehurst. Hij zegt dat het lang duurt voor een chipfabriek is gebouwd en klaar is voor productie. Daardoor kan oplossen van de capaciteitsproblemen nog jaren duren.

Whitehurst zegt tegen de BBC dat zijn bedrijf daarom naar alternatieve manieren kijkt om aan de vraag van consumenten te kunnen voldoen. Het bedrijf denkt bijvoorbeeld aan het hergebruiken van 'bepaalde computing technologieën' en het verlengen van levenscycli van deze technologieën. Daarnaast wil hij meer investeren in bestaande fabrieken om zo snel mogelijk meer capaciteit beschikbaar te stellen.

IBM is niet het enige bedrijf dat denkt nog jaren last te hebben van de chiptekorten. Eerder spraken onder meer Sony en Intel vergelijkbare verwachtingen uit. De chiptekorten komen mede door de coronapandemie, waardoor veel mensen thuis zitten en de verkoop van pc's en laptops onverwacht flink is gestegen. Ook de vraag naar consumentenelektronica als consoles en videokaarten is veel groter dan het aanbod.

Daarnaast is de auto-industrie zwaar getroffen door chiptekorten. Veel autofabrikanten zegden orders voor chips af toen de vraag naar auto's begin vorig jaar drastisch daalde. De vraag steeg echter weer sneller dan verwacht, maar de productiecapaciteit voor chips was intussen al grotendeels vergeven. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de oorzaken en gevolgen van de chiptekorten.