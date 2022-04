Audi- en Volvo-fabrieken in België staken tijdelijk productie door chiptekorten

Het wereldwijde chiptekort veroorzaakt een productiestop van een week bij een Volvo-fabriek in Gent. Ook een Audi-fabriek in Brussel ligt enkele dagen stil door een gebrek aan computerchips. De automotivesector heeft al langer last van flinke chiptekorten, maar het einde zou in zicht zijn.

Vanaf maandag 21 juni sluit de Gentse Volvo Car-fabriek voor het eerst een hele week de productielijn, zo bevestigt een woordvoerder tegenover DataNews. Door de productiestop is het merendeel van de 6500 werknemers een werkweek lang 'economisch werkeloos door overmacht'.

Audi Brussels gaat deze week slechts enkele dagen dicht, maar maakt niet bekend wat dat voor de werknemers betekent. Een woordvoerder legt tegenover de Belgische publicatie uit dat de fabriek het dieptepunt wel heeft bereikt. "We verwachten verbetering in de tweede helft van het jaar", meldt hij.

De hele auto-industrie heeft al maanden te maken met een fiks chiptekort. 's Werelds grootste chipfabrikant TSMC waarschuwde in april dat het chiptekort nog tot volgend jaar kan aanhouden. In hetzelfde statement benadrukte het Taiwanese bedrijf dat specifiek autofabrikanten daarentegen vanaf het derde kwartaal van dit jaar minder last van de tekorten zouden moeten ondervinden.