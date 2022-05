GM laat draadloos laden achterwege in Amerikaanse suv's wegens chiptekorten

Autofabrikant General Motors heeft besloten dat bepaalde suv-modellen, die bedoeld zijn voor de Amerikaanse markt, geen ondersteuning meer krijgen om smartphones draadloos te laden. Dit is het gevolg van de wereldwijde chiptekorten.

Volgens GM Autority Blog gaat het om bepaalde uitvoeringen van de Chevy Tahoe, Chevy Suburban en GMC Yukon en Yukon XL die op of na 12 juli worden geproduceerd. De autofabrikant zegt tegen The Verge dat ook bepaalde Buick Enclaves uit 2022, Chevy Traverses en Cadillac XT5- en XT6-auto's die na 2 augustus worden gemaakt het zonder draadloos laden moeten stellen. Met het schrappen van deze ondersteuning hoopt General Motors de productie van deze voertuigen te kunnen continueren.

In een reactie laat GM weten dat het er alles aan doet om de kortetermijneffecten van de chiptekorten tegen te gaan, maar dat deze situatie wereldwijd nog instabiel is. Klanten krijgen van GM een tegemoetkoming van 75 dollar en eerder al was er een tegemoetkoming van 50 dollar voor het moeten missen van hd-radio in enkele modellen. Om dezelfde redenen schrapte GM ook al het start-stopsysteem van V8-uitvoeringen van Sierra- en Silverado-auto's uit 2021 en 2022. Ook andere autofabrikanten hebben dit soort problemen. Zo besloot Renault vanwege de chiptekorten een kleiner display achter het stuur van zijn Arkana-suv te plaatsen.

Eerder legde GM al drie autofabrieken stil wegens de chiptekorten en bijvoorbeeld Ford sloot tijdelijk een aantal productielijnen van de F-150. Begin dit jaar spraken meerdere autofabrikanten al de vrees uit dat ze minder auto's kunnen produceren door het probleem. Het is nog onduidelijk wanneer de situatie weer wat meer genormaliseerd zal zijn. Chipfabrikant TSMC zei in april dat de tekorten waarschijnlijk nog tot 2022 zullen aanhouden, al zouden autofabrikanten vanaf het derde kwartaal minder last moeten hebben van de tekorten.