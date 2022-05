Twitter laat gebruikers achteraf instellen wie kan reageren op geplaatste tweets

Twitter maakt het mogelijk voor gebruikers om aan te passen wie kan reageren op geplaatste tweets. Eerder was er al een dergelijke mogelijkheid, maar toen kon dat alleen worden ingesteld tijdens het schrijven van het bericht. Vanaf nu kan dat ook na het plaatsen van de tweet.

Twitter laat zien dat gebruikers een optie krijgen om aan te passen wie kan reageren op een al geplaatste tweet. Die functie was er eerder nog niet. Waarschijnlijk wil Twitter hiermee een bijdrage leveren om intimidatie en ander ongewenst gedrag op het platform in te dammen. In 2018 gaf topman Jack Dorsey al aan dat het belangrijkste doel van zijn bedrijf was om de 'gezondheid van de publieke conversatie te verbeteren'.

In augustus vorig jaar kregen gebruikers al de mogelijkheid om beperkingen in te stellen voor wie er kan reageren op tweets die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Dit kon echter alleen ingesteld worden tijdens het schrijven van de tweet. De standaardoptie is dat iedereen kan reageren. Het is sinds augustus ook mogelijk om alleen mensen die de gebruiker volgt in staat te stellen te reageren. De derde optie is dat alleen mensen een reactie kunnen plaatsen als de gebruiker hen noemt in de betreffende tweet.

De nieuwe optie om ook achteraf dergelijke beperkingen in te stellen, komt wereldwijd beschikbaar voor iOS, Android en de web-versie van Twitter.