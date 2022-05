Forza Horizon 5-ontwikkelaar laat verbeterde motorgeluiden van auto's horen

PlayGround Games heeft meerdere video's gemaakt waarin de ontwikkelaar laat zien en horen hoe de nieuwe motorgeluiden in Forza Horizon 5 klinken en zijn opgenomen. Deze geluiden en de dynamiek lijken aanzienlijk te zijn verbeterd ten opzichte van voorganger Forza Horizon 4.

In de video's is de nieuw aangestelde lead audio designer Fraser Strachen aan het woord. Hij vertelt dat Playground Games meer dan 320 volledig nieuwe audio-opnames van auto's heeft toegevoegd aan de al bestaande bibliotheek met geluiden. Volgens hem betekent dit dat auto's in Forza Horizon 5 zo goed als mogelijk zullen klinken. In een episode is te zien hoe de ontwikkelaar motorgeluiden van echte auto's heeft opgenomen en komen ook de nodige auto's langs om hun motorgeluiden te demonstreren.

Strachen licht verder toe dat Forza Horizon 5 niet alleen raytracing zal bevatten in visuele zin, in de Forzavista-modus om auto's te bekijken. De game zal ook raytracing inzetten voor het geluid, met 90fps. Strachen zegt dat het wordt ingezet om muren, plafonds en gebouwen te detecteren, als ware het echolocatie. Dat betekent dat de autogeluiden hoorbaar vervormd en teruggekaatst zullen worden door gebouwen en andere elementen in de omgeving. Daarbij zullen stedelijke omgevingen met harde materialen als asfalt het geluid meer en harder terugkaatsen dan bijvoorbeeld een jungleomgeving. Dit komt doordat er verschillende absorptiecoëfficiënten voor de materialen in de omgeving worden gebruikt.

Ook zullen spelers beter moeten horen waar andere auto's zich ten opzichte van hun positie bevinden en die geluiden zullen dynamisch veranderen onder invloed van de omgeving. Verder wordt de zogeheten granular synthesis-technologie in Forza Horizon 5 ingezet voor alle auto's, waar dat bij de voorganger het geval was bij 10 tot 15 procent van de auto's. Bij deze technologie worden audio-opnames van echte auto's opgeknipt in duizenden heel korte audiofragmenten waarin bepaalde rotaties van de motor hoorbaar zijn. Die kunnen heel precies in de game worden gebruikt en dat gebeurt met 90fps, wat hoger is dan de videoframerate van 60fps. Volgens Strachen betekent dit dat de auto's ook meer responsief zullen aanvoelen.

Over het algemeen waren spelers van Forza Horizon 4 niet altijd te spreken over de motorgeluiden van de verschillende auto's. Die waren volgens menigeen ook een achteruitgang ten opzichte van Forza Horizon 3. Zo zouden motorgeluiden soms te veel op elkaar lijken en niet altijd uniek en herkenbaar zijn.

Forza Horizon 5 werd een maand geleden aangekondigd en de game speelt zich af in Mexico. De voorganger speelde zich af in het Verenigd Koninkrijk en deel drie had Australië als setting. De nieuwe game is onderdeel van het Game Pass-abonnement en komt op 9 november uit voor Xbox-consoles, Windows 10 en via Xbox-cloudgaming.