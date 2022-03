Gerucht: Forza Horizon 5 komt in 2021 uit en voor release van Forza Motorsport

Een nieuwe titel in de Forza Horizon-gamereeks voor de Xbox en de pc zou volgend jaar al uitkomen. Dat stelt althans gamejournalist Jeff Grubb. Het zou gaan om Forza Horizon 5, die eerder zou uitkomen dan de volgende titel in de Forza Motorsport-reeks.

In een eerdere Xbox Empire-podcastaflevering van 19 november zegt gamejournalist Jeff Grubb vanaf 1:25:03 uur dat hij denkt dat de volgende Forza Horizon-game eerst uitkomt. Hij spreekt over 'een rare situatie' waarin de ontwikkelaar van de Forza Horizon-games, Playground Games, wellicht al klaar is om zijn game als eerste uit te brengen. Grubb zegt dat hij denkt te weten wat de setting van Forza Horizon 5 gaat worden, maar hij wil daar nog niets over zeggen en die aankondiging laten voor Playground of Microsoft.

Als Forza Horizon 5 volgend jaar uitkomt en ook eerder zou komen dan de volgende Forza Motorsport, is dat te beschouwen als een trendbreuk, omdat tot nu toe de Forza Motorsport- en Forza Horizon-games elkaar afwisselden. Forza Motorsport 7 kwam uit in oktober 2017 en Forza Horizon 4 in september 2018.

De komst van eerst een nieuwe Forza Motorsport-titel zou in zoverre ook voor de hand liggen, omdat voor de volgende titel in deze reeks in de zomer van dit jaar al een teaser is verschenen. In een toelichting in juli zei Chris Esaki van Turn 10 Studios dat de nieuwe Forza Motorsport-game in een vroege ontwikkelingsfase zit en dat de game voor de Series X, Windows 10 en als onderdeel van de Xbox Game Pass uitkomt. De game zal draaien in 4k en met 60fps, al zal daarmee vooral op de Xbox Series X zijn gericht.

Over de nieuwe Forza Horizon-game is nog niets naar buiten gebracht. Forza Horizon 4 is de laatste titel uit de meer op arcade racing gerichte Forza Horizon-gamemereeks. Deze game is onlangs nog voorzien van een speciale update voor de next-gen consoles van Microsoft, te weten de Series X en S. Met die update is 60fps de nieuwe standaard. Op de Xbox One X was het al mogelijk om Forza Horizon 4 met 60fps te spelen, maar dat gaat gepaard met een verlaagde resolutie van 1080p. Op de Series X is de racegame nu met 4k en 60fps te spelen en op de Series is het 60fps bij 1080p.