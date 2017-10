Samengevat Forza Motorsport 7 is de mooiste racegame van dit moment, en ook een racegame die veel gamers in staat stelt autosport op een toegankelijke manier te beleven. De game haalt niet het simulatieniveau van toegewijde sim-racers als Project Cars 2, maar zet toch geloofwaardige gameplay neer. De game scoort daarnaast maximaal op het gebied van weerseffecten en het aantal auto's, terwijl ook de kunstmatige intelligentie soms goede dingen laat zien. Perfect is de game echter niet: het aanbod aan spelmodi had uitgebreider gekund en de carrièremodus wordt op termijn een tikje saai. Daarnaast maakt de aanwezigheid van microtransacties alleen maar discussie los, terwijl de meerwaarde voor de game gering is en die aandacht ook ergens anders naartoe had kunnen gaan. Mede daardoor valt de score van Forza Motorsport 7 iets lager uit dan mogelijk was, maar nog steeds is Microsofts titel een van de leukere racegames van dit moment. Pluspunten Besturing lekker

Toegankelijk

Graphics

Weerseffecten

Veel verzamelen Minpunten Microtransacties

Spelaanbod vrij beperkt

Botsingen klinken vreemd Eindoordeel Getest Forza Motorsport 7 - Ultimate Edition, Xbox One Prijs bij publicatie: € 59,99 Vanaf € 99,99 Vergelijk prijzen

Al sinds de E3 zeggen we dat 2017 een bijzonder jaar is voor fans van racegames. F1 2017 opende het bal in augustus, en onlangs verscheen ook Project Cars 2, de game waar we op voorhand zo veel van hadden verwacht. Die verwachtingen werden niet helemaal waargemaakt. De game bleek op verschillende onderdelen vreemd en vooral ook buggy in elkaar te zitten, en stelde daardoor toch een beetje teleur. Dat biedt uiteraard kans voor andere games, zoals het later deze maand te verschijnen Gran Turismo Sport op de PlayStation 4 en Forza Motorsport 7 op de Xbox One en pc. Die laatste game hebben we afgelopen week uitgebreid kunnen spelen. Wat bleek? De wat minder 'hardcore' ingestoken racegame blijkt op meerdere onderdelen gemakkelijk mee te kunnen met Project Cars 2, en doet het op sommige punten zelfs beter.

Touring Cars op het Circuit of the Americas

Forza en Project Cars zijn geen games die je naast elkaar legt voor een logische vergelijking, al lijkt dat op het eerste gezicht misschien wel zo. De games kennen immers best wat overlap als het gaat om wat voor auto's en motorsportklassen erin zijn vertegenwoordigd, en ook in de features zitten gelijkenissen. De makers van de games leggen bijvoorbeeld allebei nadruk op de weerseffecten in hun game. Daar kun je dus best een vergelijking op loslaten, en dat geldt voor meer elementen in de games.

Verschil in een notendop

Toch zijn het met name de onderlinge verschillen die een vergelijking nuttig maken. Wie een stuurtje aan zijn Xbox One of pc hangt en gaat rijden met Forza 7, merkt niet direct op alle fronten dat de game een wat arcade insteek heeft. Dat karakter van deze game is natuurlijk wel bekend, dus weet je het wellicht van tevoren, maar merk je dat sterk? Nee. Auto's doen in grote lijnen wat je van ze verwacht, en kunnen dus ook overstuur of onderstuur geven als je te hard door een bocht wilt of te vroeg op je gas gaat. Glijden en spinnen zijn dan bepaald geen uitzondering. Louter doordat we Project Cars 2 kortgeleden speelden, viel ons op hoe vergevingsgezind Forza 7 toch nog wel is. Wie de rijhulpen uitschakelt, wordt uitgedaagd door Forza 7, maar wie daarbij een foutje maakt wordt minder hard afgerekend dan in Project Cars 2. Dat is het verschil in een notendop.

Natuurlijk variëren de onderlinge verschillen verder per auto. Neem de formule-wagens: die bestempelden we in Project Cars 2 al snel als schier onbestuurbaar. In de reacties en op het forum lazen we terug dat er meer mensen zijn die dat type auto in Project Cars 2 links laten liggen, omdat het ondoenlijk is om ermee te rijden. Dat is in Forza 7 wel even anders. Ook hier zorgen deze vaak vrij krachtige wagentjes voor uitdaging, maar ze zijn wel bestuurbaar. Zo zorgt de meer toegankelijke insteek van de game voor vele malen meer spelplezier dan Project Cars 2, dat op verschillende momenten amper speelbaar is.

Toch ligt die verhouding bij de meeste auto's anders. In grote lijnen levert Project Cars 2 toch echt de meer realistische rijervaring op, met hardere straffen als je de limiet opzoekt en overschrijdt. Want waar je bij Project Cars 2 dan opnieuw moet starten, is er in Forza Motorsport 7 natuurlijk altijd nog de optie om de actie een stukje terug te spoelen en de fatale actie of bocht nog eens te proberen. Racepuristen zullen hier wellicht een broertje dood aan hebben. Kom in dat geval nog eens bij ons terug nadat je in ronde 26 van de 27 van een Endurance Race ineens een foutje maakt en een uur racewerk in rook op ziet gaan ... Die terugspoelknop wordt dan ineens behoorlijk verleidelijk.