Project Cars 2 is niet leuk. Zo, dat is eruit. Van alle racegames die we ooit hebben mogen testen bij Tweakers - en ja, daar hoort het vervelend lastige Dirt Rally ook bij - is Project Cars 2 veruit de meest frustrerende. Project Cars 2 is te moeilijk voor ons. De game rekent keihard af met ogenschijnlijk gebrek aan gevoel in onze voeten. Het is zelfs zo erg dat we zonder hulpmiddelen geen enkele normale ronde op racetempo hebben gereden. Op een tempo dat ettelijke seconden trager is dan de AI komen we nog wel over de streep. Zodra we echter gaan pushen, vormt elke bocht ineens een levensgroot risico op een spin, en vrijwel elk rondje vindt die dan ook wel een keer plaats. Voor ons is Project Cars 2 dan ook vooral een proef die we meestal niet succesvol afleggen.

Trailer van Project Cars 2, waarin de verschillende autosportklassen naar voren komen.

Bij deze constatering horen heel veel gedachten die meteen daarna komen. Waar is de game die we eerder dit jaar speelden? De versie die we voor een preview speelden, leek een stuk toegankelijker dan de game die we nu op PlayStation 4 en pc hebben gespeeld. Is Project Cars 2 in die paar maanden dan echt zo heftig verschoven richting de simulatiekant, of is er iets anders aan de hand? Dat laatst zou zomaar kunnen: net als zijn voorganger staat Project Cars 2 bol van de bugs, waarvan een aantal behoorlijk heftig. Een van die bugs - of toch een feature? - is een niet of nauwelijks werkend ABS. Het doet op zijn hoogste setting wel iets, maar lang niet genoeg om te zorgen dat je wielen niet blokkeren als je hard remt. Niet realistisch, want uit eigen ervaring weten we dat je de rem van een Mercedes AMG GT R en een Porsche 911 GT3 echt vol kunt intrappen zonder dat er problemen ontstaan. Dat kunnen de remmen en het eventueel benodigd ABS makkelijk aan.

Totaal andere game?

Zo niet in Project Cars 2. Een vreemde constatering, want de rijervaring met bovengenoemde auto's deden we nota bene op tijdens een door Bandai Namco georganiseerd evenement rond die racegame. In alles leek Project Cars 2 de aanstaande koning van het realisme te worden, met verregaand kloppende details als het gaat om de eigenschappen van de auto's. Ook dat viel te concluderen na die bewuste speelsessie, want we herkenden het rijgedrag van de Porsche en de Mercedes moeiteloos in de game. En dan zijn we een paar maanden verder, zitten we op onze eigen redactie in plaats van op een circuit in het noorden van Frankrijk, en voelt de game ineens totaal anders aan.

Kan niet, hoort niet, klopt niet, was onze eerste reactie, waarna we op zoek gingen naar mogelijke verklaringen voor de onbestuurbaarheid van het overgrote merendeel van de auto's in de game. We speelden met de settings, reden met alle hulpmiddelen aan en met hulpmiddelen uit. We probeerden diverse settings van ons stuur uit en wisselden de Thrustmaster T300 RS zelfs om met de Logitech G27, om uit te kunnen sluiten dat de problemen daar vandaan kwamen. Helaas: geen effect. Tot op de dag van vandaag beschikken over een flinke lijst auto's die we voorlopig niet meer aanraken in Project Cars 2, omdat we er gewoonweg niet in slagen om ze op een normale manier over de baan te sturen.

Redding

In die laatste zin zit nog iets van redding verborgen. Er zijn namelijk wel degelijk auto's die zich beter laten besturen en die van Project Cars 2 een game maken die een stuk leuker is. Dat is maar goed ook, want even dachten we de game überhaupt niet te kunnen reviewen. Hoe geef je immers een oordeel over een game als je de finishvlag nog niet eens hebt gezien en de AI met geen mogelijkheid bij kunt houden? Met dank aan onder meer de Le Mans-wagens en andere echte circuitauto's zoals de Porsche 911 GT3, wisten we uiteindelijk toch nog wat fatsoenlijke rondjes te rijden, in wat zonder twijfel de meest uitdagende racegame van het jaar is.