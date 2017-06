Door Jelle Stuip en Jurian Ubachs, zondag 18 juni 2017 08:00, 2 reacties • Feedback

Halverwege het F1-seizoen gaat het bij de meeste formule 1-fans kriebelen, want dan breekt het moment aan dat je zelf in een van de wagens van dat seizoen kunt stappen. De aankondiging van F1 2017 kwam al halverwege mei, toen Codemasters een tipje van de sluier oplichtte. De ontwikkelaar maakte bekend dat er - net als in F1 2013 - klassieke F1-auto’s aanwezig zullen zijn, terwijl er ook andere lay-outs van de banen in de game zullen zitten.

Tijdens de E3 is er meer bekend geworden over de nieuwe racegame. Zo komt het spel naar de net aangekondigde Xbox One X in 4k-resolutie, met hdr-ondersteuning op 60fps, al werkt de game ook op de gewone Xbox One, PS4 (Pro) en natuurlijk de pc. Verder kun je eindelijk voor een vrouwelijke avatar kiezen, en is het carrière-systeem aangepast.

De carrière kan natuurlijk niet in een Formule 1-game ontbreken, de sport draait immers om de twintig races die de kalender dit jaar telt. Je zult, net als in eerdere F1-games, dus gewoon je races kunnen rijden en je auto ontwikkelen, om vervolgens in het volgende seizoen de overstap te maken naar een beter team. Daarnaast komt er ook een carrière-modus waarin je met oude formule-wagens mag rijden.

Tijdens de E3 konden we bijvoorbeeld op het circuit van Bahrein in een Ferrari F2007 racen tegen formule-wagens uit de jaren tachtig en negentig. De oudere auto's kregen een voorsprong, waarna je ze binnen een aantal ronden in moest halen om de race te winnen. Daarna werd ons tot taak gesteld om met een Red Bull RB6 op Monza een zo groot mogelijke afstand binnen een gestelde tijd af te leggen. Beide uitdagingen waren vrij gemakkelijk te voltooien, wat ook kwam doordat de moeilijkheid van de tegenstanders niet hoog stond ingesteld.

Vervolgens konden we nog een rondje rijden met de Haas VF-17, wat de dit seizoen de racewagen van het Amerikaanse team is. Meteen vanaf de start van de ronde merkten we dat het weggedrag van de auto heel anders is dan dat van de eerder bestuurde Ferrari en Red Bull. De hybridemotoren hebben verschrikkelijk veel koppel, waardoor de achterkant van de auto zijn eigen gang wil gaan. Het is een leuke uitdaging om de auto onder controle te krijgen en er vervolgens ronde na ronde harder mee te kunnen rijden.

Het contrast tussen de oude en nieuwe auto's is dus leuk, maar de Formule 1 maakt al langer gebruik van hybride motoren, waardoor het rijgedrag voor ons gevoel niet veel verschilde met F1 2016, ondanks de nieuwe reglementen van 2017. Daarnaast deden de horizontale menu-interface en de onscreen graphics, bijvoorbeeld de snelheidsindicator en de menu's om rembalans in te stellen, ons erg denken aan F1 2016. Daar zou natuurlijk nog aan gesleuteld kunnen worden, want de game is nog niet af. Zo was de Haas waar we mee reden nog voorzien van rood bodywork, terwijl dat halverwege dit seizoen naar grijs is veranderd. Dat is iets dat vast nog veranderd zal worden voordat het product af is.

De eerste indruk is echter dat F1 2017 erg lijkt op F1 2016, maar dan met de nieuwe auto's en een iets andere grand prix-kalender. Om de game toch te onderscheiden van zijn voorganger zijn er klassieke racewagens toegevoegd, die in tegenstelling tot F1 2013 ook in een carrière-modus gebruikt kunnen worden. Of dat genoeg is om gamers het volgende deel in de F1-serie te laten kopen, is op basis van onze korte speeltijd op de E3 nog niet te zeggen. We kijken er dan ook naar uit om de volledige game te spelen, die uit moet komen op 25 augustus.