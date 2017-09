Over enkele weken legt Microsoft de jongste telg in de Forza Motorsport-serie in de winkels. Die wetenschap levert direct veel bedenkingen en vragen op. Hoe ga je om met een deeltje zeven van een racegame, waarvan bovendien al drie spin-offs zijn verschenen, in de vorm van de Forza Horizon-games. Differentiatie wordt belangrijker terwijl nieuwe ideeën verzinnen juist steeds moeilijker zal worden. Hoe vaak kun je dezelfde titel immers opnieuw uitvinden om zo toch weer een waardevol, nieuw product te kunnen leveren? Het zijn vragen die ontwikkelstudio Turn 10 hopelijk positief weet te beantwoorden.

E3-trailer van Forza Motorsport 7.

Een deel van de antwoorden kregen we natuurlijk al op E3. Daar zagen we voor het eerst wat flarden van de game, die alvast aantoonden dat de carrièremodus meer vrijheid zal kennen en dat het weersysteem onder handen genomen is. Onlangs kreeg Tweakers de kans de game wat uitgebreider aan de tand te voelen en voor het eerst kregen we daarbij de beschikking tot de volledige versie van het spel. Zo lagen de digitale versies van alle auto's en elk circuit voor onze voeten. Helaas werd dat geheel niet gecompleteerd door een mooie race-setup met een stuurtje en pedalen, we moesten het met een controller doen. Die controller hing dan weer wel aan een pc, dus we konden in elk geval in optima forma genieten van de 4k-beelden van Forza Motorsport 7.

Die beelden, we zeiden het op de E3 al, vormen duidelijk een van de speerpunten van Forza Motorsport 7. Als het aan Turn 10 ligt, dan wordt Forza 7 de mooiste racegame ooit. Nu verschijnt komende week toevallig ook Project Cars 2 en we weten al dat die game op zijn minst een fikse uitdager zal zijn voor Microsofts racegame, maar helemaal kansloos is Forza 7 niet. Alles ziet er namelijk prachtig en verzorgd uit. Heel vaak roepen we bij racegames dat de auto's er goed uit zien, maar bijvoorbeeld de omgevingen niet. Vergeet dat. Niet alleen druipt de liefde voor auto's van elke wagen af, het spel weet ook enkele idyllische omgevingen op je scherm te toveren.

Die autoliefde gaat ver en maakt verschil. We herinneren ons nog de introductie van de eerste Forza-game. Dan Greenawalt, de creative director achter de game, noemde het een racecame van autoliefhebbers, voor autoliefhebbers. Een decennium later is dat credo nog steeds van toepassing en ziet elk van de ruim zevenhonderd auto's er prachtig uit. Zijn de topmodellen net wat gelikter en gedetailleerder uitgevoerd dan de goedkope boodschappenwagentjes in de game? Vast wel, we hadden nog geen tijd die tweede categorie al te uitgebreid te bekijken. Echter: de tijd dat een select groepje de 'volledige behandeling' kreeg, is verdwenen. Dat betekent dat autoliefhebbers de game ook kunnen benaderen als speelbare autoshow waar niet alleen de nieuwste straatmodellen te vinden zijn, maar ook allerlei formule-auto's.

Vergevingsgezind

Zoals je wellicht weet, lopen er aardig wat F1-fans rond op de Tweakers-redactie. Dat maakt de aanwezigheid van wat onofficiële F1-wagens aardig, maar vooral de aanwezigheid van de oude F1-bolides wordt gewaardeerd, zoals de fonkelrode Ferrari uit de tijd van Jean Alesi. Hier reden we de nodige rondjes mee over Spa-Francorchamps. Het leuke is dat we onlangs hetzelfde deden in Formula 1 2017 en op het eerste gezicht lijken de games op dit vlak best overeen te komen. Desgewenst kun je de game zo instellen dat goed rijden best uitdagend wordt, maar zowel F1 als Forza 7 zijn behoorlijk vergevingsgezind in vergelijking met andere racegames. Geen nieuws natuurlijk, maar goed om even te benoemen.