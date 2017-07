Is er ooit een jaar geweest dat zo overtuigend het predicaat 'jaar van de racegames' binnenhaalde als 2017? Aankomend najaar staat bol van de games waarin gamers hun raceliefde op allerhande bolides kunnen botvieren. Dat kan lekker eenvoudig met een game als Need for Speed, al wat uitdagender met F1 2017, Forza Motorsport 7 of GT Sport, of nog wat moeilijker. Wie het liefst die laatste afslag neemt, zal met name uitkijken naar Project Cars 2. Het eerste deel oogstte lof dankzij goede prestaties op het gebied van simulatie, en het tweede deel belooft er een schepje bovenop te doen.

Een deel van die belofte zagen we al voorbij komen op de E3. Daar schetsten de ontwikkelaars een game die in alle opzichten beter moet zijn dan het origineel. Dat begint met zoiets relatief simpels als 'meer automerken', maar het komt in veel meer terug. Zo wordt de game voorzien van seizoenen die het uiterlijk van de circuits veranderen. De kleuren van de bomen zal dus veranderen, maar ook de kans op een weertype dat hoort bij de herfst of winter wordt tijdens die seizoenen uiteraard groter. De manier waarop dat weer gesimuleerd wordt, verbetert met Project Cars 2 ook. Regen stroomt geloofwaardiger over de baan, op zoek naar een putje om in te verdwijnen. Bij te veel regen ontstaan er plassen, met alle gevolgen van dien.

Vallende regen en een opdrogende baan zijn factoren die een circuit kunnen veranderen. Het heeft invloed op het rijgedrag van een auto op het wegdek. Zulke invloeden zijn er meer, en ook op dat vlak belooft Project Cars 2 een klap realistischer te worden dan zijn voorganger. Hoe veel rubber ligt er op de baan? Hoe warm zijn je banden en je remmen? Hoe warm is het asfalt? Het heeft allemaal invloed op grip, en de verschillen zouden in Project Cars 2 merkbaar moeten zijn. Lukt dat, dan geeft het de game een flinke lading extra diepte. Geen enkele race zou dan hetzelfde zijn, want elke race kent een enorme hoeveelheid variabele factoren.

De rijders om je heen behoren natuurlijk ook tot die variabelen. Kritiek die we op menig racegame hebben geleverd is dat er niet altijd echt wordt geracet. Een game waarin auto's halfautomatisch achter elkaar aan rijden alsof ze een rails volgen, vinden wij geen racegame. Noem dat een autogame of autosimulatie, maar racen? Nee. Dat deed Project Cars 1 gelukkig al goed, en op basis van de pakweg twee uur die we onlangs tijdens een preview-evenement in Project Cars 2 hebben kunnen stoppen, zit dat aspect nu ook goed. Erg goed zelfs. De AI is agressief met zijn acties, maar niet onredelijk. Bovendien kun je het agressieniveau van je virtuele tegenstanders zelf instellen, dus als je al te vaak aan de kant wordt gezet is dat snel verholpen. Ook leuk is dat we in meerdere races de AI-coureurs fouten zagen maken. Realistische fouten. Net even iets moeten liften in een bocht omdat ze hun rempunt misten, net het gras raken met een wiel waardoor ze met wat onbalans te maken krijgen en soms zelfs even spinnen. Het geeft de races een levendig karakter en zorgt er voor dat je helemaal niet het idee hebt tegen - maximaal 31 - computergestuurde opponenten te racen.

Dat geeft de races in Project Cars 2 meteen al een uitermate realistisch karakter. Als je de game na een race even de replay van die race laat afspelen, zou je af en toe zweren dat je naar een race op televisie zit te kijken. Dat komt niet alleen door het gedrag van de coureurs, maar ook door het gedrag van de auto's. Het oogt vloeiend en geloofwaardig. Dat is een makkelijke stellingname die moeilijk is te bewijzen. Hoe veel mensen kunnen immers vertellen hoe een van de supercars in het spel écht rijdt? Dat begrijpen de makers ook, want precies om die reden werd Tweakers samen met andere Europese media uitgenodigd op een circuit in Frankrijk. Daar kon een aantal bolides die ook in de game zitten, worden uitgeprobeerd. Natuurlijk was de game er ook uitgebreid speelbaar, zodat we de digitale versies van dezelfde auto's daarna ook konden uitproberen. Ach ja, zomaar een dagje werk, hè ...