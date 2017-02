Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 19:49, 4 reacties • Feedback

Project CARS 2 komt eind 2017 uit. Dat blijkt uit een trailer van de game die Sony online heeft gezet. In de game kunnen spelers onder meer gaan rijden over een bevroren meer, zo blijkt uit de beelden in de trailer.

Er komen meer dan 170 auto's in de nieuwe game, die volgens de trailer 'late 2017' in de winkels zal moeten liggen. Het racen gebeurt op meer dan zestig tracks. De trailer toont in-game beelden, waarbij Slightly Mad Studios vermeldt dat het gaat om work in progress.

Ten opzichte van het eerste deel wil de ontwikkelaar onder meer complexere weersomstandigheden toevoegen. Zo moeten racers te maken krijgen met plassen die na meerdere rondjes verdwijnen als dat in een echte race ook zo zou zijn.

Vorige week doken er al beelden op Project CARS 2, waardoor het duidelijk was dat het vervolg op de racesimulatorgame binnen afzienbare tijd zou worden aangekondigd. Project CARS 2 volgt het eerste deel van de game op, dat bijna twee jaar geleden uitkwam. De game zal verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en Steam.