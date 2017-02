Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 19:25, 7 reacties • Feedback

BlackBerry heeft de Enterprise SDK uitgebracht, waarmee ontwikkelaars BlackBerry Messenger kunnen integreren in applicaties voor bedrijven. Zo kunnen medewerkers beveiligd met elkaar chatten, bellen en videobellen, zo claimt het Canadese softwarebedrijf.

De sdk komt deze maand wereldwijd beschikbaar, zegt BlackBerry. De Canadese fabrikant lijkt zich vooral te richten op de gezondheidszorg, waar beveiligd communiceren door de gevoelige info die artsen en medewerkers uitwisselen een heet hangijzer is.

Gebruikers kunnen met de met Enterprise SDK gemaakte chatapps onder meer berichten achteraf bewerken of intrekken. Naast berichten gaat het om voip, videobellen en bestanden versturen. De backend van de chatdienst is BlackBerry Network Operations Center, die volgens de fabrikant datacenters over de hele wereld heeft.

Het is onbekend wat BlackBerry rekent voor gebruik van de Enterprise SDK. Het beschikbaar stellen van de kit is onderdeel van de strategie om de ontwikkeling van eigen hardware los te laten ten gunste van beveiligde software. Zo stopte de Canadese fabrikant vorig jaar met de ontwikkeling van eigen toestellen en laat het andere fabrikanten BlackBerry's bouwen, waarop de eigen Android-uitgave van het Canadese bedrijf staat.