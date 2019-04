Chatdienst BBM voor consumenten sluit op 31 mei

Emtek sluit het BBM-chatplatform voor consumenten. Per 31 mei dit jaar is de dienst niet meer te gebruiken. BlackBerry sloot in 2016 een deal met Emtek en dat bedrijf uit India beheerde dienst sindsdien. De zakelijke variant, BBM Enterprise, blijft bestaan.

Het bedrijf stopt met BBM omdat er niet genoeg gebruikers zijn en het moeilijk is om nieuwe gebruikers aan te trekken. Emtek schrijft dat het van plan was om 'het geliefde chatplatform' BBM nieuw leven in te blazen. De bedoeling was om niet alleen chatten te faciliteren, maar ook bijvoorbeeld betalingen mogelijk te maken. BBM is als app beschikbaar voor onder andere Android en iOS.

Na 31 mei werkt de app niet meer. Gebruikers kunnen hun data voordat de dienst sluit downloaden, meldt Emtek in een faq. Gebruikers die stickers hebben gekocht in de app kunnen aan Google of Apple een hun geld terugvragen, zegt de dienst.

In een reactie op het afsluiten van de dienst heeft BlackBerry zijn variant BBM Enterprise beschikbaar gemaakt voor individuele gebruikers. Die zakelijke variant met end-to-endencryptie wordt nog door BlackBerry zelf beheert en blijft bestaan. De dienst is een jaar gratis te gebruiken en kost daarna 2,49 dollar per zes maanden.

BlackBerry heeft donderdag een nieuwe versie van zijn BBMe-app voor Android uitgebracht, met daarin de mogelijkheid om als individu te registeren. Binnenkort komt er ook een nieuwe iOS-versie die individuele accounts mogelijk maakt.