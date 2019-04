Homey krijgt Family Sharing en optie voor gastaccount

Athom heeft een update voor zijn Homey-smarthomehub uitgebracht die Family Sharing toevoegt. Het stelt gebruikers in staat om familieleden de Homey te laten beheren en ze kunnen instellen wat zij precies kunnen doen. Ook is een gastaccount mogelijk.

Family Sharing is bedoeld om Homey-bezitters familieleden te laten uitnodigen en toegang te geven tot de aangesloten apparaten. Gebruikers die een uitnodiging krijgen moeten een account aanmaken en krijgen dan toegang. Waar de familieleden precies toegang tot krijgen, kan ingesteld worden door de eigenaar. Er zijn vier rollen: Eigenaar, Beheerder, Gebruiker en Gast. Homey heeft details daarover op zijn website gezet.

De update voegt ook de mogelijkheid toe om een gastaccount op te zetten. Daarmee kunnen vrienden, huishoudelijke hulp en tijdelijke gasten de Homey bedienen. Het is mogelijk om de gastgebruikers tijdelijk in of uit te schakelen met een Flow.

Verder zegt Athom dat het instellen van een Homey nu makkelijker is, omdat wifi-setup nu beschikbaar is in de Homey-app. Ook hebben de makers van de smarthomehub de chatfunctie in de app opnieuw ontworpen. Met die functie kunnen gebruikers opdrachten intypen zoals: 'zet alle lichten boven aan'.

De nieuwe functionaliteit zit in Homey v2.1.1 en om er gebruik van te maken moet versie 2.2.0 nieuwer van de Homey-app geïnstalleerd zijn op de gekoppelde smartphone.