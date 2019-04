Remake van cel shaded shooter XIII komt op 13 november uit

Er komt een remake van XIII, een shooter uit 2003 die gebruikmaakte van cel shading. De nieuwe versie komt uit naar de pc en alle consoles, inclusief de Nintendo Switch. De game is gebaseerd op de gelijknamige Belgische stripserie.

Screenshot uit originele versie XIII (2003)

De remake is aangekondigd door Mindscape, Microïds en PlayMagic met een korte teaser. Gameplaybeelden zijn nog niet te zien. De makers beloven een game met een spannend verhaal en net als het origineel gebruikt het spel de kenmerkende cel shading-stijl.

Spelers nemen in XIII de rol aan van een soldaat genaamd Thirteen, die zijn geheugen verloor en beschuldigd wordt van het vermoorden van de President van de Verenigde Staten. Met als enige aanwijzingen een kleine sleutel en een tatoeage naast zijn sleutelbeen, moet XIII op zoek gaan naar antwoorden. De singleplayergame bestaat uit 34 levels.

Mindscape geeft de game uit in de Benelux. Het spel verschijnt voor op de pc voor Windows en macOS. Daarnaast komen er versies voor de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

De oorspronkelijke game werd gemaakt door Ubisoft en kwam in 2003 uit op de pc en voor de PlayStation 2, de eerste Xbox en de Nintendo GameCube. David Duchovny, bekend van tv-series The X-Files en Californication, sprak de stem in van het hoofdpersonage.