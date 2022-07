Technisch problematische XIII Remake krijgt grote update en Switch-versie

De remake van XIII die in 2020 uitkwam, krijgt een grote update om aan 'kwaliteitsstandaarden' te voldoen. De kwaliteit van de remake viel enorm tegen en de uitgever wil dat nu rechtzetten samen met een nieuwe studio. Ook krijgt de remake een Switch-port.

In een korte nieuwsposting op de Steam-pagina van XIII Remake stelt uitgever Microids dat de aankomende update 'kwaliteitsstandaarden moet behalen en een optimale gamingervaring moet bieden'. Verder stelt het bedrijf dat de ontwikkelaar 'de hele game onderhanden heeft genomen, van de art direction tot aan de kunstmatige intelligentie, en tal van verbeteringen heeft toegepast'. In een plaatje, hier rechts te zien, beloven de makers nog meer verbeteringen, ook voor de consoleversies. Verder komt er een multiplayermodus.

Het werk is ditmaal uitbesteed aan de Franse gamestudio Tower Five, dat sinds meer dan een jaar aan de update werkt. Ontwikkelaar PlayMagic, die de remake in het beginsel maakte, is dus schijnbaar niet meer betrokken bij de game.

De XIII Remake kwam in 2020 uit, maar spelers klaagden in Steam-reviews massaal over slechte kunstmatige intelligentie, veel problemen met clipping, crashes, zich misdragende ragdolls, lage framerates en geluidseffecten en muziek die niet wilden afspelen. Nog altijd is slechts 13 procent van de gebruikersreviews op Steam positief over de game. In hun excuses zeiden de verantwoordelijke partijen dat de coronapandemie een grote rol speelde in de kwaliteit van de game.

De grote update voor XIII Remake moet op 13 september uitkomen. Dat is ook de releasedatum voor de Switch-versie van de remake. Daarvan heeft de uitgever ook wat gameplaybeelden getoond.

XIII is een cel-shaded first-person shooter. De titel verwijst naar het hoofdpersonage van de game, een soldaat die zijn geheugen verloren heeft en wordt beschuldigd van het vermoorden van de president van de Verenigde Staten. Met een kleine sleutel en een tatoeage naast zijn sleutelbeen als enige aanwijzingen moet de soldaat uitzoeken wat er is gebeurd. De game is gebaseerd op de gelijknamige Belgische stripreeks, die in 1984 startte.