Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar start-up Tekle Holographics zoal tegenaan loopt bij het ontwikkelen van zijn hologramtechnologie.

De commerciële holografiemarkt bestaat nog niet zo lang, maar veel techstart-ups hebben zich hier al volledig op toegespitst. Allemaal proberen ze haantje de voorste te zijn en marktleider te worden: elke start-up wil de meest vooruitstrevende hologramtechniek kunnen leveren. Zo ook Michel Tzsfaldet. Hij is al jaren geïnteresseerd in de technologie, maar merkte een jaar of drie geleden dat deze hoofdzakelijk voor entertainment werd gebruikt. Hij zag juist vooral kansen in de zakelijke markt. Omdat er volgens Tzsfaldet geen enkel bedrijf was dat de zakelijke hologrammogelijkheden goed benutte, besloot hij de verse hologrammarkt te betreden. Maar om hologramtechnologie te ontwikkelen die meerwaarde heeft voor bedrijven, moeten een hoop uitdagingen worden overwonnen.