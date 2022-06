Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar start-up Picoo zoal tegenaan liep bij het ontwikkelen van een controller voor buitengebruik.

Kinderen zitten tegenwoordig veel te veel binnen, bewegen te weinig, spelen te weinig samen én worden tijdens het spelen vaak buitengesloten. Dat soort geluiden hoor je regelmatig en Iris Soute besloot om tijdens haar PhD-onderzoek aan een oplossing te werken. Met een technisch product, want kinderen zijn in de ban van technologie, dacht ze: een apparaatje zonder scherm, maar met interactieve technologie voor de prikkels waaraan kinderen heden ten dage zo gewend zijn. Technologie en buitenspelen combineren dus, dat was het idee van Picoo. De ontwikkeling van een product voor dat doel kostte echter nogal wat technische hoofdbrekens.