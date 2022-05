Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar DuckDB Labs tegenaan liep bij het ontwikkelen van zijn databasemanagementsysteem.

Hannes Mühleisen en Mark Raasveldt werken al zo’n tien jaar bij CWI-onderzoeksgroep Database Architectures aan allerlei databasemanagementsystemen. Zo hebben ze in de loop der jaren een aardig beeld gekregen van wat er momenteel beschikbaar is. Ze ontdekten een gat in de markt voor datamanagementsoftware, specifiek voor datascience. Een database draait normaliter namelijk op een los systeem, terwijl de gebruiker op een andere computer met die database loopt te praten; een client-server connection. Voor de meeste usecases werkt zoiets prima, maar voor datasciencetoepassingen werkt het vreselijk. Volgens de CWI-onderzoekers zit je dan heel lang te wachten op de transfer van de data tussen de database en je applicatie.