Ontwikkelaar maakt 'geigerteller' die piept als OS data naar Google stuurt

Een ontwikkelaar heeft een app voor Linux gemaakt die piepjes laat horen op het moment dat een website, programma of dienst data naar Google verstuurt. In de praktijk blijkt de 'Googerteller' behoorlijk vaak af te gaan.

De app is gebouwd door Bert Hubert, bekend als onder andere de oprichter van PowerDNS. Hubert zette de broncode van Googerteller op GitHub. Hij toont op Twitter een korte demo over hoe de software werkt. Hubert bezoekt daarbij een vacaturesite van de Nederlandse overheid en krijgt daarbij regelmatig een buzz te horen, zelfs als hij alleen maar een url intypt of een menu uitklapt. Dat gebeurt volgens hem niet alleen in Google-browser Chrome, maar ook in Firefox.