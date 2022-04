Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor mogelijk verbod op Google Analytics

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat het gebruik van Google Analytics 'mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan'. Dat doet het na een uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder. De AP wil begin 2022 zelf een definitieve conclusie trekken.

De nieuwe tekst staat in een handleiding voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics die de AP heeft gepubliceerd. De toezichthouder heeft daar sinds donderdag een update bij staan waarin hij waarschuwt dat het gebruik van Google Analytics 'mogelijk binnenkort niet is toegestaan'. Dat doet de AP na een uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder. Die concludeerde eerder deze week dat het gebruik van Analytics in strijd is met de AVG, omdat de tool onnodig cookiedata verzamelt en naar de VS stuurt.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat zijzelf ook nog onderzoek doet naar het gebruik van de tool in Nederland. Dat doet ze naar aanleiding van twee klachten. "Na afronding van dat onderzoek, begin 2022, kan de AP zeggen of Google Analytics nu is toegestaan of niet."

Het is opvallend dat de AP zo vooruitloopt op een onderzoek en een dergelijke waarschuwing geeft. Normaal gesproken zegt de toezichthouder niets over lopende onderzoeken. Ook betekent een overtreding van de AVG niet direct dat het gebruik van een tool verboden moet worden; Google zou bijvoorbeeld aanpassingen kunnen doen, zoals het eerder deed na een onderzoek naar het gebruik van Google Workspace for Education.